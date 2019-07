19 de julio de 2019

Tudanca sobre la designación de Maroto: "Un ejemplo más de la desvergüenza de PP y Cs"

LEÓN, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha advertido hoy de que la designación del dirigente vasco Javier Maroto como senador por el PP de Castilla y León es un "ejemplo más de la desvergüenza" con el que la alianza de los 'populares' con Ciudadanos tratan a la Comunidad.

"Vuelven a utilizar esta tierra para demostrar que son vasallos de Madrid, que nos han suspendido la autonomía de una Comunidad a la que están mostrando muy poco respeto", ha señalado minutos antes de que se celebrara el pleno de constitución de la Diputación de León que estará presidida por el socialista Eduardo Morán.

Tudanca, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha ironizado al pedri "disculpa" al PP y Cs porque pensaba que no iban a "hacer nada" contra la despoblación, cuando "sí lo han hecho". "La primera medida que han tomado es empadronar a un alto cargo en un pueblo de Segovia para colocarle como senador autonómico, por lo que hemos ganado un habitante y esto es motivo de satisfacción", ha apuntado para dudar, a continuación, de que esta medida satisfaga a los "miles" de castellanoleoneses que se han tenido que marchar porque "no había oportunidades" y que, está convencido, "volverían" si se les ofreciera el sueldo "que va a recibir el señor Marot".

Las críticas del dirigente socialista han continuado al recordar que Maroto "no defiende la integridad territorial de Castilla y León" porque es partidario de que Treviño "sea vasco", al igual que defiende que el sistema de financiación del País Vasco, el cupo vasco, siga "adelante". "Me pregunto dónde están todos aquellos que en el PP y Cs clamaban por la igualdad de todos los españoles y no defienden hoy, cuando es su obligación, los intereses de Castilla y León", ha agregado.

En este punto, ha denunciado que éste es un "ejemplo más" de la "desvergüenza" con la que, a su juicio, se están defendiendo los intereses de la Comunidad desde que la "alianza" ha decidido "repartirse destinos y cargos".

Una designación que se suma a la continuidad de Juan Carlos Suárez-Quiñones, del que ha recordado su implicación en la trama 'Enredadera' y autor de la frase "la Administración soy yo". "Demuestra la manera de conducirse en política que tiene el PP, como la del Rey Sol, que nos hacer retroceder siglos atrás", ha criticado para pedir explicaciones al consejero y portavoz, Francisco Igea, porque aseguró que "nunca sería consejero".

"El mismo día que el señor Igea reconoce que tiene que comerse sus palabras dice que no se van a abrir los comedores escolares para aquellos menores en riesgo de exclusión porque eso significa estigmatizarles", ha espetado para insistir en que la "alianza" prefieren "nombrar consejeros implicados en corrupción y a senadores que no son de aquí" antes que "echar una mano" a los niños que están en riesgo de exclusión. "Ese es el mejor ejemplo de quiénes son y de lo que pretenden hacer en esta tierra", ha concluido.

Por otra parte, ha restado importancia a que en la designación de los dos senadores de su partido, Teresa López y Francisco Díaz, no haya representación del PSOE de León. "Es la decisión que adoptó unánimemente el Comité autonómico y la Ejecutiva Federal, pero León va a seguir teniendo peso específico enorme en el proyecto del PSOE de la Comunidad", ha explicado.

Tudanca ha querido dar la "enhorabuena" al que será el próximo presidente de la Diputación Provincial, Eduardo Morán, felicitación que ha hecho extensible a todo el partido en la provincia por su "magnífico trabajo" que va a significar un cambio "sin precedentes" en esta provincia que está "muy necesitada y abandonada" por las políticas de la "derecha tanto" en la Diputación como en la Junta.

"Por fin puede empezar un proyecto de transformación que luche contra la despoblación, que reindustrialice esta provincia y que logre que muchos de los que se han tenido que marchar puedan volver", ha concluido.