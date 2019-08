Tudanca cree que la Junta debería ser "valiente" y elaborar presupuestos pero se plegará a "intereses de sus partidos"

VALLADOLID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha exigido "valentía" al Gobierno autonómico para elaborar unos presupuestos propios ante las "nuevas necesidades" que tiene la Comunidad, si bien duda que lo hagan porque "siempre se pliegan a los intereses de sus partidos".

En declaraciones a Radio Nacional de España (RNE) recogidas por Europa Press, Tudanca ha asegurado que no tener unas cuentas "propias" perjudicará a la Comunidad "como ya lo ha hecho en el pasado". "Hay otras Autonomías con gobierno 'popular' donde sin tener presupuestos generales sí dieron pasos y elaboraron sus propios puestos y aquí se debería ser valiente", ha explicado.

"Máxime", cuando hay un nuevo Gobierno que en el discurso de investidura ya aseguró que había "prioridades nuevas", ha agregado Tudanca que subraya que desde el PSOE sí ven que la Comunidad tiene "necesidades nuevas" que merecen la elaboración de unos presupuestos nuevos que "defiendan" los intereses de Castilla y León.

No obstante, duda de que no se vayan a prorrogar, como los actuales, y tal como ayer dejó entrever el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea. "Parece que este Gobierno se pliega siempre a los intereses de sus partidos y no tengo confianza en que defiendan a Castilla y León tampoco en esto", ha concluido.