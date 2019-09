21 de septiembre de 2019

La vallisoletana Lae Sánchez publica 'Te voy a doler siempre'

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La joven escritora vallisoletana Lae Sánchez acaba de publicar 'Te voy a doler siempre', una obra de prosa poética que habla del amor propio y ajeno, de los flechazos y las decepciones, los besos y desencuentros, con la familia como "bote salvavidas" dentro de "ese caótico naufragio que es la vida".

Editada por 'Mueve tu lengua', se trata de la tercera obra de prosa poética de esta periodista vallisoletana amante del marketing tras 'Te lo diré bajito... qué bueno que viniste' y 'Vamos a subir al cielo a pie', que fueron presentados en la Feria Internacional del Libro FIL de Guadalajara (México), considerada como el mayor evento literario de habla hispana.

Con estos títulos, Sánchez ya ha llegado a más de 20.000 hogares, tras lo que ahora presenta "su obra más madura", según ha informado la editorial a través de un comunicado remitido a Europa Press.

"Creo que hoy en día la gente necesita espejos, ver su historia en líneas ajenas y pensar que no están solos", defiende la autora, quien disfruta de "conectar con las personas" y sentirse "cerca de sus historias". "Escribo para reconciliarme conmigo, me siento genial cuando lo vuelco en papel y me leo. No sé escribir algo que no sea de verdad", apunta.