20 de septiembre de 2019

Unas 300 personas asisten a la conferencia sobre el papel de los municipios en la FP dual

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 300 personas han asistido este viernes a la conferencia internacional 'Dual VET management: The role of cities and local governments' con el objetivo de fomentar la FP dual y conocer como las ciudades y los gobiernos locales la impulsan.

La jornada, que se ha celebrado en el CaixaForum, ha sido inaugurada por el teniente de alcalde de Educación de Barcelona, Joan Subirats; la vicepresidenta del área de Desarrollo Social y Económico del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Montserrat Ballarín, y el presidente del Consell Català de Formació Professional, Fabian Mohedano, ha informado el AMB en un comunicado.

Ballarín ha afirmado que la FP dual es una "oportunidad" para mejorar la calificación profesional, la empleabilidad de las personas y la competitividad de las empresas, y ha dicho que el AMB se compromete a impulsar la FP dual en la metrópolis.

El objetivo de esta conferencia ha sido difundir distintos modelos e iniciativas de éxito entre las administraciones, empresas y centros del territorio, además de potenciar una formación profesionalizadora "de primer nivel", innovadora y equiparable al entorno europeo.

Las metrópolis invitadas a la conferencia --Dublín, Montreal, Bruselas, Espoo y Munich-- han expuesto sus modelos de gestión y recursos para impulsar la FP dual y han analizado cómo los gobiernos locales pueden contribuir a mejorar este sistema formativo.