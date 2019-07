9 de julio de 2019

Barcelona se postula para acoger la conferencia internacional sobre uso del tiempo de 2021

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la 'Barcelona Time Use Initiative for Healthy Society' presentarán la candidatura de la capital catalana para celebrar la 43 edición de la Conferencia of the International Association for Time Use Research (Iatur) sobre uso del tiempo.

En un comunicado, el consistorio barcelonés ha dicho que la propuesta se hará en la Iatur que se celebrará desde este miércoles hasta el viernes en Washington DC (Estados Unidos), en un encuentro que quiere intercambiar ideas, buenas prácticas y recoger las últimas novedades en investigación sobre uso del tiempo.

El tema de la 41 edición de la Conferencia de la IATUR que se celebrará en Washington DC será sobre la comunicación de la investigación de los nuevos usos del tiempo a los responsables de la formulación de políticas y al público en general ('Communicating Time Use Research to the Public').

La 'Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society' es una iniciativa internacional que sigue el legado de la Iniciativa por la Reforma Horaria y que quiere ser un actor internacional de referencia en los próximos tres años para el impulso de políticas de bienestar relacionadas con el uso del tiempo.

TRES INSTITUCIONES

La candidatura tendrá como comité de organización las tres instituciones: la Generalitat, el Ayuntamiento y la 'Time Use Intiative for a Healthy Society', y la propuesta se quiere celebrar durante la International Time Use Week (Semana Internacional de los Horarios) que se celebrará en Barcelona en aquella fecha.

La propuesta a la candidatura a la edición 43 de la Iatur (la edición 42 se hará en Tokio (Japón) el próximo año) incluye la combinación de presentaciones de trabajos de investigación, de políticas públicas y la muestra de iniciativas que conectan la investigación y con las organizaciones, la política pública y la sociedad.

En este sentido, se visitará Girona para conocer su Pacto del Tiempo y la Red gerundense de empresas; visitar Barcelona Activa, el Parlament de Catalunya, empresas promotoras de políticas de usos del tiempo; se celebrará una recepción en el Ayuntamiento de Barcelona con entidades promotoras, y otra en la Generalitat, en la que se explicará el Pacto por la Reforma Horaria.

Asimismo, la candidatura incluirá distintas redes que podrían organizar actividades de trabajo, como la Xarxa Europea Ciutats d'Usos del Temps, la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària (Catalunya), el seminario de la Daylight Saving Time (DST) y el seminario internacional organizado por cronobiólogos y médicos.