30 de septiembre de 2019

Pantalla Barcelona lleva 33 proyecciones gratuitas a equipamientos de la ciudad

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Institut de Cultura de Barcelona (Icub), a través de la Barcelona Film Commision, celebrará entre el 3 de octubre y el 13 de diciembre la cuarta edición del Pantalla Barcelona, que ofrecerá 33 proyecciones en las pantallas de los centros cívicos de Can Basté, Pati Llimona, Can Clariana Cultural, Casa Groga, La Sagrera 'La Barraca', Can Felipa y Ateneu Fort Pienc.

En un comunicado este lunes, el Icub ha explicado que la inauguración del Pantalla Barcelona será el 3 de octubre a las 19.30 horas en el Centre Cívi Ateneu Fort Pienc con la proyección del corto 'Soleá: els nets del altres catalans', de Marc Hernández y Maria Llinà, y el largo 'Viaje al cuarto de una madre', de Celia Rico.

En esta cuarta edición se ofrecerán nueve largos y ocho cortos en 33 proyecciones, y también se renueva la colaboración con la Academia del Cine y se abren vínculos con los festivales de cine de la ciudad a través de la Catalunya Film Festival, y ambas han colaborado en la selección de los cortos y largos proyectados.

Pantalla Barcelona también incluye, por primera vez, la actividad paralela 'Los oficios del cine', en el que mujeres profesionales del sector mostraran el oficio desde dentro y se visibilizará la presencia de la mujer en el mundo del cine, en una actividad coordinada por Dones Visuals.

El Icub quiere estimular y consolidar la difusión de la cinematografía realizada, rodada o producida en Barcelona y darla a conocer a la ciudadanía.