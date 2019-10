30 de septiembre de 2019

Barcelona Wine Week presentará la "excelencia" del vino español internacionalmente

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El evento profesional Barcelona Wine Week (BWW) quiere servir de plataforma para dar a conocer la oferta de vinos de las diferentes regiones productoras de España y presentar su "excelencia" a nivel internacional, ha informado Fira de Barcelona en un comunicado este lunes.

El encuentro está impulsado por Fira Barcelona a través de su sociedad Alimentaria Exhibitions y se celebrará por primera vez en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona del 3 al 5 de febrero de 2020.

BWW tiene previsto reunir y poner en valor la oferta de las zonas vitivinícolas españolas "con el objetivo de mostrar la diversidad y calidad del mercado actual" y dando cabida a todo tipo de bodegas y especialidades.

Los responsables del evento lo han presentado este lunes en el Casino de Madrid y el acto ha contado con la participación de director general de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero; el presidente de BWW y del Consejo Regulador D.O. Cava, Javier Pagés; el director general de la Federación Española del Vino, José Luis Benítez; y el jefe del departamento de Vinos del ICEX, Alfonso Janeiro.

Fira de Barcelona ha destacado que el salón cuenta con el apoyo de las principales empresas, instituciones y organismos del sector en el ámbito nacional, y ha indicado que Castilla y León, Cantabria, Euskadi, Catalunya y Madrid ya han confirmado su participación, además de la D.O.P. Alicante, la D.O. Jumilla, la D.O. Montsant y la D.O. Conca de Barberà, entre otras.

En cuanto a bodegas, expondrán en la primera edición de BWW tanto grandes empresas como pymes representativas de toda España: García Carrión, Torres, Roqueta, Burgo Viejo, Matarromera, Araex, Pinord, Manzanos Wines, Albet i Noya, Izadi, Pere Ventura, Vicente Gandía, Campos Reales, Otazu, Destilarías La Navarra, PradoRey y Balmoral.