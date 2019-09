La cuarta edición de 'INDUSTRY' presentará los principales avances de la impresión 3D

El salón de manufactura avanzada se hará del 29 al 31 de octubre en el recinto Gran Via

BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del salón sobre manufactura avanzada 'INDUSTRY From Needs to Solutions' presentará los "principales avances de la impresión 3D" en la Fira de Barcelona, entre el 29 y el 31 de octubre en el recinto Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Según un comunicado de la Fira, el salón contará con una veintena de expertos sobre impresión 3D, una zona expositiva y un espacio de ejemplos de fabricación aditiva, además de acoger el programa de conferencias 'IN(3D)TALKS' sobre 5 temáticas: automoción, industria, salud, 'retail' y bienes de consumo.

En la mesa redonda aeronáutica, el ingeniero de materiales y procesos de Ruag Aerospace, Manuel Aliprandi, dará a conocer los detalles de un tren de aterrizaje impreso en 3D de una nave de la misión SpaceIL "que viajará próximamente a la Luna" el 18 de febrero.

Aliprandi compartirá mesa con el director de diseño y tecnología de Avio Aero, Paolo Calza, que forma parte de General Electric, una empresa especializada en la fabricación de piezas de motor para aviones usando la tecnología aditiva.

En la sesión de automoción, se dará a conocer el uso de la tecnología 3D en la Fórmula 1 de la mano del jefe de desarrollo técnico de Sauber, Christoph Hansen, la histórica escudería integrada ahora en la formación Alfa Romeo Racing.

Además, el jefe del área de fabricación aditiva de Volvo Trucks, David Magnuson, y el experto de la consultora Roland Berger, Bernhard Langefeld, analizarán el momento en que se encuentra el 3D en el mundo de la automoción.

La vertiente de salud se abordará a partir del testimonio de hospitales catalanes --como el Clínic, Sant Joan de Déu, Bellvitge, Parc Taulí, Althaia y Olot-- que "compartirán metodologías, materiales y aplicaciones de la impresión 3D en el ámbito médico".

Entre otros ponentes, se encuentran el director del programa de investigación global de Arcelor Mittal, Virgilio García; el director de operaciones de Adidas, Simone Cesano, y el coordinador del proyecto de 3D de "la marca de lujo" Moncler, Alberto Lisovetto.

El salón contará con un área expositiva con una treintena de empresas del ámbito 3D y con una "arena de innovación" donde se mostrarán algunas piezas fabricadas con esta tecnología.