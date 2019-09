18 de septiembre de 2019

Expohogar apuesta por la tendencia 'eco-friendly' para este otoño

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Expohogar, que se celebrará del 27 al 30 de septiembre en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, apuesta para este otoño e invierno por la tendencia 'eco-friendy', el reciclaje de materiales que se convierten en artículos nuevos, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

Así, propondrá objetos como residuos plásticos que se transforman en mantas o cojines y alfombras de algodón reciclado, ha informado Fira de Barcelona en un comunicado.

En este sentido, 'There is no plan B because there is no planet B', la frase pronunciada por el exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en 2014, es el lema que marca la tendencia de los objetos de decoración del hogar de esta temporada.

Asimismo, en esta edición se impondrán en el hogar los ambientes inspirados en África, con enormes cestos de mimbre, cañas o yute y las reproducciones de jirafas y elefantes.

Este estilo convivirá con artículos de origen oriental, como baúles, cajas o jarrones multicolores y grandes cojines color naranja y azafrán, aunque el protagonista será el tono morado, sobre todo combinado con metal teñido de negro, para lámparas, espejos o paragüeros.

Expohogar compartirá espacio y fechas con BCNJoya, que presentará las últimas tendencias en joyería y relojería, y la oferta global de ambos salones sumará cerca de 200 empresas.

Según las previsiones, acudirán al evento 11.000 profesionales procedentes de Catalunya, Valencia, Baleares, País Vasco, Aragón, Andorra y sur de Francia, en su mayoría comerciantes del pequeño y mediano comercio, mayoristas y distribuidores.