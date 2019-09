21 de septiembre de 2019

El 31 Mercat de Música Viva de Vic (Barcelona) cierra con un 10% más de participación

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Mercat de Música Viva de Vic (Barcelona) ha cerrado este sábado su 31 edición con un 10% más de participación en las actividades del evento, que empezó el miércoles, y en el que han participado casi 750 profesionales --un 69%, catalanes--.

Alrededor de 80 grupos han actuado en los nueve escenarios que forman parte del Mercat y prácticamente la mitad de las propuestas han sido estrenos, ha informado la organización en un comunicado este sábado.

En esta 31 edición han actuado, entre otros, el pianista Marco Mezquida; el cantautor Ferran Palau, exmiembro de Anímic; el grupo de rumba Gertrudis; la banda de rock alternativo Lagartija Nick; la guitarrista y cantante Juliane Heinemann, y el grupo fusión Maruja Limón.

El Mercat de Música Viva ha organizado conciertos en espacios de Vic, como la Plaça Major y El Sucre, y ha ampliado su programación con conciertos de artistas internacionales --un 15% de los participantes-- gracias a su colaboración con eventos internacionales como MIL Lisboa, Focus Wales y Eurosonic-ETEP.

El festival finaliza este sábado con cuatro conciertos para público familiar y actuaciones de The Crab Apples, El Petit de Ca l'Eril y Dorian, en la Plaça Major, y DJ Ojete, Búhos y Adala & The Same Song Band en El Sucre.

Además, la tarde de este sábado tendrá lugar la entrega de los primeros premios Alícia de la Academia Catalana de Música, en el teatro L'Atlàntida.

El Premi Puig-Porret, que se entregó el miércoles en el marco del Mercat, fue para la música Núria Andorrà por su espectáculo 'Constel·lacions'.