25 de septiembre de 2019

El 68,6% de los catalanes ve injusto el encarcelamiento de los presos soberanistas, según el CEO

Un hombre sujeta un cartel con la foto del preso del Procés y Presidente de Òmnium Cultural, Joredi Cuixart, en la que se lee `Us Volem,a casa(os queremos en casa) junto con banderas de la estelada (bandera independentista catalana) durante la manifest

Un hombre sujeta un cartel con la foto del preso del Procés y Presidente de Òmnium Cultural, Joredi Cuixart, en la que se lee `Us Volem,a casa(os queremos en casa) junto con banderas de la estelada (bandera independentista catalana) durante la manifest DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 68,6% de los catalanes considera que el encarcelamiento de los presos soberanistas y la situación de los dirigentes independentistas que residen en el extranjero es injusto, según la encuesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat recogida por Europa Press.

La encuesta se realizó entre el 3 y 25 de junio con una muestra de 1.200 personas entrevistadas y cuenta con un margen de error del 2,83.

A la pregunta sobre si considera que "es justo el encarcelamiento y el exilio de políticos catalanes", el 68,6% contesta 'no', el 17,9% 'sí', el 9,9% 'no lo sabe' y el 3,6% 'no contesta'.

Esta encuesta también refleja que el 64,1% de los encuestados creen que la ciudadanía de Catalunya ha visto reducidas en el último año sus libertades individuales y sus derechos fundamentales.

Al ser preguntados por esta cuestión, el 26% contesta que no han visto reducidas sus libertades y derechos, mientras que el 8,8% 'no lo sabe y el 1,2% 'no contesta'.