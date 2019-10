Rivera quiere ser presidente para "meter en la cárcel a quienes intenten romper España"

457720.1.644.368.20191020130135

El candidato de Cs a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha asegurado que quiere ser presidente para "meter en la cárcel a quienes intenten romper" España, para defender la igualdad de los españoles ante la ley y proteger a los más débiles, en una concentración en plaza Sant Jaume de Barcelona este domingo.

"No quiero ser presidente del Gobierno para tener un helicóptero o dormir en la Moncloa. Yo quiero ser presidente del Gobierno para protegeros a todos, proteger a las familias españolas y meter en la cárcel a quienes intenten romper nuestro país", ha dicho en su discurso, tras la intervención en el acto de la líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, y la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas.

En referencia a los disturbios en Catalunya tras la sentencia del 1-O, ha afirmado que "no hay fuego, no hay barricada, no hay adoquín, no hay bola de acero, no hay mentira, señalamiento ni amenaza" que pueda frenar el proyecto de España, y ha mandado su apoyo a la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra.

