17 de septiembre de 2019

Antoni Brufau lamenta que el ataque a la petrolera saudí "no beneficia a Repsol ni a nadie"

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Repsol, Antoni Brufau, ha lamentado este martes que los ataques del sábado contra instalaciones de la petrolera estatal Aramco de Arabia Saudí con diez drones "no beneficia a Repsol ni a nadie".

Lo ha respondido a los periodistas al preguntársele por esos ataques, y después de que Brufau interviniera en la inauguración de la Cátedra Repsol de Transición Energética, a la que también ha asistido el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet.

"Las cosas que no son propias del mundo económico, en realidad no benefician, y un atentado que interrumpa la producción de un suministro, pues no beneficia. ¿Los precios aumentarán? Bueno, pues luego ya volverán a ponerse en su sitio", ha dicho.

Brufau ha argumentado que a largo plazo no va bien a nadie, porque para la economía no es bueno tener un precio del crudo que no responda a los básicos del negocio.

"Por tanto, prefiero que las cosas estén muy estables y que el precio del crudo se mantenga lógicamente donde tiene que estar", y ha deseado que la situación se estabilice en las próximas semanas.

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, se disparaba un 10,1% en las primeras operaciones del lunes, hasta los 66,3 dólares, después del ataque contra dos instalaciones de la petrolera saudí Aramco este fin de semana, que ha provocado una caída del 5% en el suministro mundial de crudo.