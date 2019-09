Arnold Schwarzenegger: "Mi filosofía es no dejar a nadie atrás"

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor y exculturista austriaco Arnold Schwarzenegger ha asegurado este viernes: "Mi filosofía es no dejar a nadie atrás", y no focalizar en el éxito de los atletas más exitosos, sino acordarse de los que lo tienen más difícil.

En un acto de este viernes con motivo del Arnold Classic Europe 2019, el exgobernador de California (Estados Unidos) ha reivindicado que en el deporte, todo el mundo debe estar incluido y "todo el mundo está invitado a estar en forma".

Ha asegurado que él es muy conocido en el negocio del fitness, en el ámbito del entretenimiento y también de la política, y que su cometido es "inspirar al mundo a estar en forma".

Preguntado por sus atletas favoritos, ha dicho que no puede haber solo uno y que no hay que pensar en los grandes medallistas y campeones, sino en los millones de personas que no compiten, los que se quedan atrás: "He visitado a muchos de ellos en las escuelas, equipos que no ganan", y lo importante es seguir entrenando.

Ha recordado que él estuvo inspirado de pequeño por el culturista y actor inglés Reg Park: "Lo vi en la gran pantalla, en las revistas y fue muy inspirador", y se convirtió en su objetivo y su obsesión.

"Gané muchos torneos, y eso significó estar en películas y hacer mucho dinero y estar en política", ha precisado Schwarzenegger, que ha asegurado que todo lo que ha hecho en el deporte le ha ayudado toda su vida.

Ha agregado que tras obtener el éxito decidió que había llegado su turno de inspirar a otros, y empezó a poner en marcha el congreso, hizo documentales, seminarios y su labor se extendió por Estados Unidos y después Europa: "El Arnold Classic no es solo promover el cuerpo, es ser inclusivo".

"NO TE QUEDES EN EL SOFÁ"

"No importa lo que hagas, siempre que no te quedes en el sofá", ha agregado Schwarzenegger, que quiere inspirar a la sociedad para que entrene, coma bien y tome suplementos alimentarios.

Preguntado sobre si cree que él tiene mejor cuerpo que Sylvester Stallone --después de que ambos protagonizaran una broma viral en redes sociales sobre los tamaños de sus cuchillos-- ha bromeado: "No he tenido el placer de ver su cuerpo. No puedo decirte cómo es, pero siempre ha estado en extraordinaria forma".

Le ha deseado suerte en la nueva película 'Rambo: Last Blood' que acaba de estrenarse, y ha añadido: "Es un gran actor, un gran productor y un gran amigo".

Sobre la nueva producción en el que participa, 'Terminator: Destino Oscuro' --que se estrenará este octubre--, ha asegurado que es "muy emocionante tener de nuevo" a Linda Hamilton.

GAUDÍ Y BARCELONA

Preguntado por Barcelona, ha dicho que es una ciudad histórica y que siempre que la visita vuelve a algunos de sus lugares favoritos, especialmente a los edificios de Antoni Gaudí: "Su estilo arquitectónico es maravilloso".

"Me gusta mucho. Es una ciudad muy especial, hace un tiempo extraordinario, la gente es maravillosa y la arquitectura es muy bonita. Es un lugar perfecto para tener la competición", ha dicho.

Schwarzenegger estará en Barcelona este fin de semana con motivo del congreso en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, y este sábado realizará una acción en el Metro de Barcelona para promocionar el evento, que reúne a 1.200 atletas de 80 países.