6 de septiembre de 2019

Asens acusa a ERC de alinearse con el PSOE y le pregunta si un gobierno sin Podemos "es mejor"

BARCELONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ECP en el Congreso, Jaume Asens, ha acusado este viernes a ERC de alinearse con el PSOE en la negociación sobre la investidura de un presidente de Gobierno y le ha preguntado a los republicanos si creen que "un gobierno sin Unidas Podemos es mejor para Catalunya".

"Nos decepciona mucho la actitud del PSOE, pero también nos decepciona la actitud de ERC, que ha pasado de la equidistancia el día del pleno en el Congreso a alinearse con el PSOE", ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.

En alocución al portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, le ha preguntado si realmente cree que es "perjudicial" un gobierno de coalición en el que Unidas Podemos pueda incidir en los socialistas y ha afirmado que Rufián sí lo cree.

"Nos atacó y nos atribuyo la principal responsabilidad de no llegar a un acuerdo. A mí me sorprende porque en su momento ERC decía que el PSOE no era fiable y rompieron las negociaciones, antes que JxCat. Fue ERC quien rompió las negociaciones de Presupuestos, quien nos llevó a elecciones y permitió que Vox entrara en el Congreso", ha reprochado.

Ha emplazado a los republicanos a emular al grupo del PNV en el Congreso: "Si quieren mediar, que hagan como el PNV que dijo que no quería ser instrumentalizado por el PSOE, ha rechazado posicionarse y ERC no ha hecho lo mismo".

Ha reconocido que la entrada de Unidas Podemos en el Ejecutivo no es una "garantía absoluta, pero hace mucho más difícil aplicar de nuevo un 155", por lo que cree que sería beneficioso para Catalunya.

Por contra, ha planteado que en caso de no entrar en el gobierno, el PSOE lideraría un ejecutivo "monocolor" y cree que podría buscar respaldo en la Cámara Baja en Cs y PP.

También ha recordado que cuando Sánchez ha liderado el Gobierno en los meses posteriores a la moción de censura que apartó a Mariano Rajoy de Moncloa, la "inestabilidad" provocó una convocatoria electoral.

NEGOCIACIÓN

Con todo, ha dicho que pese a que la reunión del jueves entre los equipos de Sánchez e Iglesias --del que él forma parte-- no se cerrara con un acuerdo, se muestra "optimista" y cree poder alcanzarlo.

Reconoce que es difícil, pero considera que tienen más tiempo que la última vez que negociaron y no acordaron la investidura: "Aunque estamos muy cerca, no es fácil".

Ha anunciado una nueva reunión de los equipos el lunes y no descarta que, cuando prospere el acuerdo, se reúnan también Sánchez e Iglesias, algo que podría llegar a ocurrir el mismo lunes si se consigue el pacto.