30 de septiembre de 2019

Asens (ECP) asegura que "el único pagafantas es un PSC que solo sabe bailar al ritmo del 155"

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ECP en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado que "el único pagafantas en Catalunya es un PSC que solo sabe bailar al ritmo del 155" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

En rueda de prensa este lunes, Asens ha reaccionado así a las palabras del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que este domingo en la Fiesta de la Rosa del PSC dijo que no querían pagafantas que "que acaban haciendo cosas en beneficio de otros", o que no se atrevan a decir lo que piensan por no quedar mal ante el independentismo, en referencia velada a los comuns.

Asens ha opinado que el actual PSC está "desdibujado", porque ha renunciado a hablar de plurinacionalidad, derecho a decidir, o a proponer alguna solución para Catalunya que tenga que ver con el diálogo, en sus palabras.

Ha afirmado que el PSC "cada vez que se pone Catalunya en la boca es para amenazar con un 155", y ha sostenido que la formación ha perdido su voz propia y la ha cedido al PSOE de Pedro Sánchez, de quien ha dicho que no tiene ninguna oferta específica para Catalunya.

También ha lamentado que Iceta celebre unas nuevas elecciones, ya que considera que "se manifestó contra un acuerdo progresista de gobierno", y le ha pedido que aclare antes de los comicios en qué términos tendría un acuerdo con Cs y cuáles son sus preferencias.

OPERACIÓN JUDAS

Sobre los detalles de la investigación de los miembros de los CDR detenidos por la Guardia Civil, el portavoz de los comuns ha optado por la prudencia y ha recordado que están contra cualquier acto de violencia.

Ha sostenido que su formación no puede pronunciarse al respecto hasta que no se levante el secreto del sumario, porque según él no hay certezas, y su partido ha sido víctima de "operaciones por parte de las alcantarillas del Estado", y por eso deben ser prudentes.

También ha defendido que es "una irresponsabilidad equiparar actos que son desórdenes del orden público" con el terrorismo, y ha reclamado que no se instrumentalice la causa en beneficio político para crear división a pocos días de conocer el fallo del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista.

Sobre la participación de su partido en actos por el segundo aniversario del 1-O, Asens ha explicado que se reunirán este lunes para decidir, pero ha opinado que el acto más importante es la causa impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona en los Juzgados de Barcelona para "luchar contra la impunidad de la violencia policial y conocer la verdad".

REUNIONES CON COLECTIVOS

Ha mostrado preocupación por la repetición electoral, y ha anunciado que en las próximas semanas se reunirán con colectivos perjudicados por la convocatoria electoral, como la Mesa del tercer sector, las mareas blancas y el sector universitario y educativo, que "están pagando los platos rotos del bloqueo institucional".

También ha lamentado que el CIS muestre que hay desafección de la ciudadanía por la política y ha recordado que la propuesta de su partido de un código ético electoral, para reducir en un 80% los gastos en campaña y enviar un mailing conjunto con el resto de partidos, pero ha asegurado que no ha recibido ninguna respuesta por parte del resto de candidatos.