28 de septiembre de 2019

Asens (ECP): "No hay bases ni arraigo" para una candidatura de Más País en Catalunya

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ECP, Jaume Asens, ha asegurado este sábado que en Catalunya "no hay bases ni arraigo" para una candidatura de Más País --el partido fundado por el ex miembro de Podemos Íñigo Errejón--, y que, además, nadie la está reclamando.

"No entenderíamos que quisiera aterrizar o lanzarse con paracaídas en Catalunya", ha dicho en declaraciones a los periodistas sobre esta cuestión, y ha descartado cualquier alianza con Más País porque la suya con Podemos es sólida, estable y tiene el aval de las bases de los comuns.

Asens ha defendido que ECP ya recoge las distintas sensibilidades de la izquierda ecologista en la comunidad autónoma, y que construir un proyecto para Catalunya desde Madrid "cuando nadie lo está reclamando" es una mala idea.

Así, ha advertido de que una candidatura catalana de Más Madrid podría reproducir en Catalunya la división de Podemos en Madrid entre los partidarios de Errejón y los de su líder, Pablo Iglesias, lo que podría traducirse "en un peor resultado en términos globales de todos los partidos que forman un bloque de izquierdas".

CANDIDATURA DE LA CUP

Preguntado sobre la decisión de la CUP de concurrir a los comicios del 10 de noviembre, ha dicho: "Están en todo su derecho de presentar una candidatura por primera vez a las elecciones generales, cuando en el pasado dijeron que no tenía sentido ir al Madrid y habían menospreciado el Congreso como ámbito de acción política".

Ha subrayado que ECP y la CUP encarnan proyectos distintos, pues los comuns quieren ir al Congreso de los Diputados para "intentar construir mayorías de progreso que aporten soluciones para Catalunya, y por lo que parece la CUP quiere ir con la intención de bloquear la gobernabilidad de España".

CDR DETENIDOS

Asens ha rechazado valorar las informaciones sobre los CDR detenidos, sus intenciones y el presunto encuentro con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para respetar el secreto de sumario, según ha afirmado.

"Estamos hablando de filtraciones que no sabemos a qué intereses obedecen", ha argumentado, y ha añadido que no se pronunciarán hasta que se levante el secreto de sumario y puedan opinar con conocimiento de causa.

DECLARACIONES DE SÁNCHEZ

Para Asens, las declaraciones de este sábado del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ante el Comité Federal del PSOE demuestran que el líder socialista "ha abandonado la idea del federalismo, de la plurinacionalidad e incluso la idea del diálogo".

"Siempre nos está amenazando con la aplicación del artículo 155", ha dicho, frente a lo cual ha reivindicado propuestas concretas que se enmarquen en el diálogo por el que apuestan los comuns.

Además, ha pedido a Sánchez que dé explicaciones sobre en qué términos estaría dispuesto a pactar con Cs tras las elecciones del 10 de noviembre porque, a su parecer, si no pactaron en la anterior legislatura fue "porque el señor Rivera no quiso".

También le ha reprochado que no haya planteado ninguna solución "para toda aquella gente que no duerme porque le cuesta llegar a fin de mes por unos precios del alquiler que no para de subir, y toda aquella gente que tiene contratos precarios y dificultades".