21 de agosto de 2019

Asens (ECP) pide no tratar a los independentistas "como criminales" y retomar una mesa de diálogo

BARCELONA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de los comuns en el Congreso, Jaume Asens (ECP), ha pedido este miércoles que en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez no se trate a los independentistas "como criminales" y ha apostado por retomar una mesa de diálogo a partir de la declaración de Pedralbes, que la Generalitat y el Gobierno fimaron en diciembre de 2018.

"Se tiene que retomar en el punto en el que se dejó. No tratar a los independentistas como criminales, que es como los trata la derecha, y reconocer que en Catalunya lo que pasa es una cuestión de fondo, histórica", ha apuntado en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Además, Asens ha asegurado que los comuns y por extensión Unidas Podemos, no han renunciado a la propuesta de un referéndum para Catalunya cuando dijeron al PSOE que no pondrían líneas rojas: "Ha habido un malentendido en nuestra estrategia comunicativa. Ha parecido que renunciábamos al referéndum y no es así. Creemos en una mesa de diálogo".

Y ha expuesto que esta mesa debe ser multilateral, un lugar donde los partidos expongan sus propuestas para Catalunya, y ha afeado a Sánchez que no haya presentado "ni una sola".

"¿Qué quiere? En su programa no había ni una sola mención sobre Catalunya, en la investidura no habló de Catalunya, cuando es el principal motivo por el que fuimos a elecciones. Es un silencio clamoroso", ha sostenido.

Además, el diputado le ha reprochado a Sánchez que ponga de excusa el conflicto catalán para no pactar con Unidas Podemos un Gobierno y a la vez "en la Diputación de Barcelona pacte con JxCat, que defiende lo que defiende".

"Decir que no confía en nosotros es una actitud muy infantil" ha opinado Asens un día después de que Podemos enviara una nueva propuesta de acuerdo a Sánchez.

A su juicio, el PSOE no trata con respeto al resto de partidos, y es él quien tendría que ofrecer propuestas: "No hace nada para conseguir nuestra confianza. Parece que su socio preferente sea Cs. En la investidura se dirigió a la bancada de la derecha".

Ha apostillado que aún queda tiempo para negociar: "No podemos hacer política de último minuto y comenzar a negociar 48 horas antes de la investidura. No podemos llegar a una investidura fallida como fue la anterior".

SEGURIDAD EN BARCELONA

Preguntado por la seguridad en Barcelona, Asens, que fue teniente de alcalde de la capital catalana en el último mandato, ha asegurado que no hay un cambio de rumbo en el nuevo Gobierno de Ada Colau con el PSC, y que es una cuestión de cómo se explica.

"Hay tonos a la hora de explicar. El PSC habla de crisis de seguridad en términos alarmistas y tradicionales, y nosotros hablamos con otros términos pero sobre el terreno no ha variado la política", ha concluido.