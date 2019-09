20 de septiembre de 2019

Asens repetirá como candidato de ECP y Colau dice que es un puente "para desencallar"

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ECP a las elecciones generales de abril, Jaume Asens, repetirá en las nuevas elecciones anunciadas para el 10 de noviembre, según ha anunciado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y ha dicho de él que es un puente "para desencallar la situación de Catalunya".

"Es un hombre muy dialogante", ha opinado Colau sobre Asens, con el que compartió consistorio municipal los últimos cuatro años, y ha explicado este viernes en una entrevista en TVE recogida por Europa Press que ECP repetirá la alianza con Unidas Podemos.

"Seremos la única garantía de que Pedro Sánchez --en referencia al presidente del Gobierno en funciones--, tenga que formar un gobierno progresista", ha sentenciado, y ha añadido que Unidas Podemos son la apuesta para que el PSOE deje de mirar a Albert Rivera (Cs) y apueste por un acuerdo progresista en el país.

Con todo, la alcaldesa ha criticado a Sánchez por sus declaraciones del jueves en las que dijo que no podría dormir si miembros de Unidas Podemos estaban dentro del gobierno: "Ofendió a mucha gente".

"Tiene muchos motivos para no dormir tranquilo, como haber convocado unas elecciones que nadie quería, que no haya regulado los alquileres, que no se haya derogado la reforma laboral y que sigamos con los Presupuestos del PP", ha reprochado Colau al dirigente socialista.

Además, le ha atribuido la principal responsabilidad de que haya una repetición electoral, y ha alertado de que fue un fracaso anunciado: "No quería formar gobierno, no le gustaban los resultados electorales" porque no tenía suficiente representación.

SENTENCIA A LOS PRESOS

Preguntada por los líderes independentistas en prisión preventiva, Colau ha planteado que las instituciones respondan a la sentencia del Tribunal Supremo con soluciones como retomar una reforma del Código Penal "para definir mejor el delito de rebelión que ha generado una situación, o hablar de indultos".

"Yo no soy independentista, soy muy crítica con los partidos independentistas. Pero creo que tienen que salir de la cárcel y que es mala noticia que haya una sentencia condenatoria", ha declarado la primera edil barcelonesa.