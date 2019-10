6 de octubre de 2019

Asia Argento culpa a los productores de la desigualdad: "Estamos muy lejos de ser iguales como directoras"

SITGES (BARCELONA), 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz y directora italiana Asia Argento ha culpado este domingo en el 52 Sitges Film Festival - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya a los inversores cinematográficos de las desigualdades en la dirección cinematográfica en el cine: "Estamos muy lejos de ser iguales como directoras".

En un encuentro sin preguntas con los fans, Argento ha explicado que el discurso actual es que las mujeres están teniendo cada vez más la oportunidad de expresarse a sí mismas, "y la gente que cree en ellas, pone dinero en sus proyectos".

No obstante, ha criticado que "el porcentaje de mujeres directoras es muy bajo respecto al de hombres", y ha defendido que lo que las mujeres pueden hacer es completamente diferente, ya que tienen una sensibilidad y punto de vista distinto.

"RESPETADA POR EL AMBIENTE MASCULINO"

La actriz y directora, que es una de las voces del Me Too, ha recordado el rodaje de su primera película con 23 años, 'Scarlet Diva', donde tenía que sacar su parte más masculina e imponerse dentro del set para ser "respetada por el ambiente masculino", y ha bromeado con que tuvo que sacar toda su testosterona para hacerse valer y que hasta su tercera película no pudo ser ella misma.

Ha agregado que siempre ha tenido que luchar para encontrar financiación para sus películas y después el proceso es muy complejo y difícil, y, de hecho, ha bromeado con que su padre, el director Darío Argento, siempre afirma que quienes dicen haberlo pasado muy bien rodado un filme es que "han hecho una película de mierda".

"He dado mi vida al cine, y he hecho más cine que tener vida", ha dicho la directora, que ha criticado que el séptimo arte es un entorno con muchos egos y un glamour que no le interesan aunque sean parte del juego y obliguen a perder el anonimato.

EL CINE, "GENÉTICA" FAMILIAR

Argento ha ensalzado la genética cinematográfica de seis generaciones en su familia: "Está en mi sangre, como alguien que ha nacido con los ojos azules y no se puede deshacer de ello", ha dicho la directora, que ha considerado que es un regalo haber nacido en esta familia.

Ha asegurado que su padre le ha dado muchas lecciones: "La más importante ser tú mismo y guiarte por tu instinto", ha dicho Argento, que también ha dicho de su padre que exorcizaba sus demonios haciendo cine, bromeando con que sino quizás hubiera sido un asesino o un delincuente.

"Me he enseñado a mí misma. No estoy orgullosa de no haber acabado el Bachillerato", ha dicho la actriz sobre su formación autodidáctica, aunque ha avisado de que le gusta saltar a lo desconocido e inexplorado y que le gustan los errores, de modo que cree en la imperfección.

La actriz recibirá la noche de este domingo el premio Meliès del festival, y sobre éste ha dicho: "Cuando le dije a mi hijo que iba a recibir este premio me dijo: ¿Te estás muriendo?", ha bromeado Argento, que ha asegurado sentirse honrada.