23 de septiembre de 2019

Barcelona acogerá en 2020 la feria EAIE, la "más importante de Europa" en educación superior

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acogerá por primera vez en 2020 la 32 edición de la Asociación Europea de Educación Internacional (EAIE, en sus siglas en inglés), considerada "la feria de educación superior más importante de Europa", que este año se celebra en Helsinki (Finlandia).

En un comunicado este lunes, la Secretaria de Universidades e Investigación de la Generalitat ha explicado que asistirá a la feria a partir de este martes una delegación con representantes de la administración y de las 12 universidades catalanas, la Associació Catalana d'Universitats Públiques (Acup) y el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

Hasta el viernes, el sistema de educación e investigación catalán estará presente con el estand del CIC 'Welcome to Study in Catalonia', que ofrecerá información de la oferta de grados, másters y doctorados en Catalunya.

El 7,1% de los estudiantes de grado en universidades catalanas tenía nacionalidad extranjera el curso 2017-2018 --frente al 5,4% del curso 2014-2015--, mientras que fueron el 37% en los alumnos de máster --frente al 31,9% del otro periodo--.

Con motivo de su participación en la feria, el secretario de Universidades e Investigación, Francesc Xavier Grau, y el secretario general del CIC, Lluís Baulenas, se reunirán con representantes del Ministerio de Educación y Cultura finlandés para abordar la internacionalización, investigación e innovación.

También hay reuniones programadas con responsables del Consejo Regional de Tampere para hablar de estrategias de innovación, educación superior y el Índice de Progreso Social (SPI), así como con la Plataforma Demola, impulsada por la Universidad de Tampere y Nokia.