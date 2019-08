Bargalló aboga por una cuestión de confianza si no se aprueban los presupuestos catalanes

BARCELONA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha asegurado este viernes que apuesta por una cuestión de confianza si no se aprueban los Presupuestos catalanes, que el Ejecutivo catalán comenzará a negociar en breve con los grupos parlamentarios.

Preguntado por si se deberían convocar elecciones tras la sentencia del 1-O, ha considerado en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press que todo gobierno tiene obligación de acabar su legislatura, y ha subrayado que como Govern le preocupa "mucho más no tener presupuesto", que se encuentra prorrogado desde 2017.

"Si no hay presupuesto, tendríamos que poner una cuestión de confianza en el Parlament. No podemos continuar no presentando presupuesto", ha subrayado, señalando que si las cuentas no se aprueban el paso siguiente es una cuestión de confianza.

Ha remarcado que ninguna sociedad se mantiene sin presupuestos, ha recordado que el Estado y el Ayuntamiento de Barcelona tampoco tienen cuentas, y ha considerado "insostenible" para el sistema educativo una nueva prórroga presupuestaria.

Bargalló ha señalado que, por ejemplo, desde 2017 se ha incrementado en 3.500 docentes pero con el mismo presupuesto: "Si pagas más nóminas cada año, tienes menos dinero para hacer otras cosas", ha señalado.

El conseller ha advertido de que si la situación continúa prorrogado no solo no se podrá hacer casi nada nuevo, sino que se acabará "dejando de hacer cosas que se hacían".

Josep Bargalló ha asegurado que, si las cuentas se aprueban, el Govern volverá a invertir en las guarderías municipales, cosa que dejó de hacer en 2012, y que quiere sustituir 700 del millar de barracones existentes en un plazo máximo de siete años.

Sobre el estudio de la Plataforma per la Llengua acerca del uso del catalán en los patios escolares, ha dicho que "no nace del suficiente rigor científico", y ha dicho que le preocupa el uso de la lengua catalana en la sociedad y ha pedido no cargar toda la responsabilidad a la escuela.

RELACIONES ERC-JXCAT

Preguntado sobre las relaciones entre ERC y JxCat, Bargalló ha recordado que ya fue conseller en el primer tripartito y ha considerado no tener ahora la "sensación de más bronca", y ha sostenido que prefiere un gobierno con más de un partido y opiniones diferentes a uno monocolor con mayoría absoluta.

Respecto a la sentencia del 1-O, ha reclamado sentarse los partidos a favor de la autodeterminación y las entidades una vez se conozca para buscar una "respuesta unitaria" siguiendo los criterios mayoritarios, y ha afirmado que el Govern tiene que trabajar en conseguir un presupuesto.