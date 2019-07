23 de julio de 2019

Batlle enmarca el retorno acompañado de menores extranjeros en su derecho a la tutela y a la educación

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha enmarcado este martes su propuesta de hacer un retorno acompañado al país de origen de menores extranjeros no acompañados llegados a la ciudad en su derecho a tutela y a la educación y como una acción de "interés y estima" hacia ellos.

En su intervención durante el pleno extraordinario de Seguridad, Batlle ha asegurado que no tenía inconveniente en matizar y explicar sus declaraciones de este lunes en una entrevista de Ser Catalunya, aunque ha lamentado que los que le critican no hayan escuchado sus declaraciones íntegras.

"Les recomiendo que escuchen íntegramente la entrevista y vean exactamente lo que dije. Hace falta insistir en orientar nuestra actuación hacia el derecho a tutela y derecho a la educación tal como estipula la legislación española y la Carta de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas", ha dicho Batlle.

AUMENTO DE LA INSEGURIDAD

Batlle ha asegurado que ya se ha reunido en varias ocasiones con la alcaldesa, Ada Colau, para abordar el aumento de la inseguridad en la ciudad: "Me siento muy apoyado, y la Guardia Urbana también", y ha recordado que este verano se incorporarán 270 nuevos agentes (130 de la Urbana y 140 Mossos) a Barcelona.

Lo ha dicho en un pleno extraordinario convocado a petición de ERC, JxCat, Cs y PP para pedir varias medidas en el ámbito de seguridad, que se han aprobado con el apoyo de todos los grupos municipales --incluido el Gobierno de BComú y PSC-- excepto la abstención de ERC, tras un cambio en la versión final del texto.

Jordi Coronas (ERC) ha lamentado que en la Junta Local de Seguridad del viernes solo se habló de poner más policías en las calles y de endurecer el Código Penal, y ha dicho que la solución va más allá de tener más agentes, y ha advertido a Batlle de que únicamente los partidos de la derecha le han tendido la mano en sus políticas.

La portavoz de JxCat en el Ayuntamiento, Elsa Artadi, ha dicho que Colau es la alcaldesa de la inseguridad y le ha reprochado que la situación de inseguridad en la ciudad "está descontrolada", y ha lamentado la propuesta del teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, de retornar a los menores no acompañados a sus países de origen.

PLAN DE CHOQUE

Paco Sierra (Cs) ha alertado a Batlle de que el nivel de inseguridad en la ciudad es alarmante: "Pedimos un plan de choque con medidas urgentes y mayor despliegue policial, sobre todo durante el verano", y la también concejal de Cs Luz Guilarte ha insistido en que los datos son escandalosos.

Josep Bou (PP) ha sostenido que Barcelona es segura pero tiene un problema grave de inseguridad, por lo que el PP quiere trabajar en este ámbito y da un voto de confianza a Batlle, tras lo que ha dicho sobre los menores: "En las medidas que podamos, que sean devueltos a us padres. No expulsados, pero sí devueltos si hay familia. Si no, no los quedamos".

El líder de BCN Canvi, Manuel Valls, ha expresado su apoyo a Batlle y ha asegurado que contribuirá en lo que haga falta para mejorar la situación de la ciudad, cuya imagen global cree que es una "vergüenza" en la que ningún barrio es seguro y el Metro se ha convertido en un campo de batalla, según él.

MÁS GUARDIA URBANA

La propuesta aprobada incluye que se convoquen plazas de la Guardia Urbana; elaborar planes de choque para combatir la delincuencia; revisar al alza el número de agentes de la Urbana que prestan sus servicios en verano, y que el nombramiento de concejal de Seguridad sea exclusivo en esta materia --algo que se pidió antes del nombramiento de Batlle--.

También se ha aprobado hacer frente al 'top manta' con el resto de administraciones competentes, reforzando también medidas sociales para personas en situación de vulnerabilidad, e instar a las autoridades judiciales y administrativas competentes a acordar las reformas necesarias, dado que "los problemas de seguridad y delincuencia no son únicamente de competencia policial".