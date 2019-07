11 de julio de 2019

Bosch dice que llevará al Gobierno a instancias internacionales si multa a Open Arms

BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha avisado este jueves de que el Govern actuará e irá a instancias internacionales si el Gobierno sanciona al buque humanitario Open Arms por retomar los rescates de migrantes.

"Si se confirma que se impone esta multa reaccionaremos como gobierno en el Estado español y en las instancias internacionales que hagan falta", ha afirmado en una interpelación durante el pleno del Parlament, después de que el Gobierno haya advertido a Open Arms que puede ser sancionado con multas de hasta 901.000 euros.

Bosch ha defendido que el rescate de migrantes en el Mediterráneo que hace Open Arms es una "obligación" y considera que es lo que debería hacer el Gobierno.

Así, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser "cómplice de la tragedia" de los refugiados en el Mediterráneo, porque, a su juicio, actúa de forma contraria a lo que debería hacer.

Lo ha ejemplificado con la advertencia de multa a Open Arms y con que el Estado no ha cumplido los compromisos de reubicación de refugiados que acordó la UE en 2015: "El Gobierno conservador de Merkel está cumpliendo mucho más que el Gobierno supuestamente socialista de Pedro Sánchez".

También ha defendido que el Govern intenta actuar y colaborar en este asunto, "pese a la limitación en competencias" y recursos.

Ha reivindicado que la Generalitat ha declarado sus puertos como seguros para acoger barcos que rescatan migrantes en el Mediterráneo, y ha explicado que una comisión interdepartamental está analizando cómo aplicar esta declaración para asistir a los refugiados que lleguen, acogerlos y ofrecerles asilo.

"Ante esta tragedia el Govern no se quedará de brazos cruzados. No dejaremos de trabajar para que en el Mediterráneo no muera ninguna persona más. Y ahí Pedro Sánchez y su mala conciencia", ha sentenciado.