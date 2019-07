11 de julio de 2019

Bosch sobre el presunto espionaje del Gobierno: "Batallaremos para que se sepa la realidad"

BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha afirmado este jueves que el Govern buscará aclarar el presunto espionaje del Gobierno a delegaciones de la Generalitat en el exterior: "Batallaremos para que se sepa la realidad de lo que está pasando".

Lo ha dicho en una interpelación de Cs durante el pleno del Parlament, después de que el Govern haya acusado al ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, de haber espiado tras saber que el Gobierno tiene información reservada de las actividades de tres delegaciones de la Generalitat.

La diputada de Cs Susana Beltrán ha recriminado estas acusaciones: "Hemos pasado del España nos roba al España nos espía", y ha sostenido que quien debe dar explicaciones sobre la actividad de las delegaciones en el exterior es el Govern.

Considera que las delegaciones de la Generalitat en el exterior no son transparentes y hacen "actividades ilegales que no están amparadas por el derecho", y ha pedido la dimisión de Bosch porque, a su juicio, está tapando estas actividades.

Bosch ha contestado que ningún juez ha determinado que las delegaciones estén haciendo actividades ilegales y que siempre han dado toda la información que Cs ha requerido.

Asimismo, ha repasado algunos de los casos en los que, según él, el Gobierno ha espiado a políticos europeos por impulsar iniciativas relacionadas con Catalunya: "¿Lo encuentran normal? A mí no me parece normal y me parece que perjudica enormemente la imagen de esta nación que ustedes dicen que aman tanto".

"No permitiremos que vayan más allá, que quieran retroceder en el tiempo y que nos quieran llevar a aquellos tiempos del NODO, del blanco y negro, cuando podías salir a hacer negocios, pero no a explicar la realidad política que te está rodeando. No permitiremos que ustedes nos lleven y devuelvan a aquellas épocas que no queremos revivir", ha zanjado.