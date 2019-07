19 de julio de 2019

El británico Stormzy abre el Sónar de Noche montando una enérgica fiesta rap

BARCELONA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El británico Stormzy ha abierto este viernes el Sónar de Noche en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona montando una enérgica fiesta rap en su regreso al recinto después de tres años convertido en una auténtica estrella.

El que algunos consideran héroe del festival de Glastonbury (Reino Unido), al ser el primer artista de color cabeza de cartel, ha arrancado puntual y lleno de vitalidad asegurando estar encantado con esta cita en la capital catalana, y ha contado con la complicidad del público desde el primer momento.

El rapero, que ha sustituido este viernes al detenido en Estocolmo Asap Rocky, ha registrado una participación aparentemente menor a la de otros conciertos similares en el Sónar Noche, algo que no ha afectado a la marcha de una fiesta colectiva bailable y bailada, animada por el rapero al grito de "Let's go!" y "go, go, go!" ('vamos!') y ovacionado por un público que lo estaba pasando de maravilla, casi tanto como el propio cantante.

El compactado público ha respondido con euforia a las peticiones de "make some noise" ('haced ruido') del británico, que ha propuesto un show austero sin demasiada carga audiovisual ni lumínica y con una puesta en escena tan solemne como su atuendo: un chándal negro y zapatillas blancas, idóneos para la carrera de saltos que el dj ha protagonizado sin tregua sobre el escenario.

Stormzy actuó en 2016 en el más humilde escenario SonarPub con cinco temas en el mercado, una actuación que ha recordado como su primera incursión en España y en la que también ha pedido la liberación de Asap Rocky, estallando el público en cantos a favor del rapero detenido, para interpretar después una celebrada 'One Take Freestyle'.

ÚLTIMA HORA DEL SÓNAR DE DÍA

También a última hora, pero en en el Sónar de Día el japonés Dj Krush ha llenado de buen rollo el escenario principal con su hip hop abstracto, seguido por el house de la productora británica de ascendencia nipona Maya Jane Coles con su sesión de dubstep atmosférico y rave dance 'Nocturnal Sunshine'.

El londinense Arthur Smith, de nombre artístico 'Artwork', ha cerrado el SonarVillage con una divertida sesión --a juzgar por los bailes del público-- entre el garage y el dubstep, que ha encajado muy bien con la última hora porque toda la pista se ha echado a bailar sin dudas a los pies del animoso dj.

En el interior SonarDome ha reinado a última hora el electro-latino de los mexicanos Lao & Wasted Fates con la eficacia de una percusión electrónica a base de tambores y maracas, rozando la batucada house, que ha sido muy bien recibida por el público.

El francés Sebastian ha impuesto un electro bailable de alto voltaje en una sesión llena a rebentar donde ha recuperado la figura del dj tradicional sin más artefactos que su devastadora música a volúmenes más allá de la barrera del sonido llevando el espectro sonoro a un nuevo nivel.

En el pequeño SonarXS, ha cerrado el día la hija de Verónica Forqué, María Forqué, con nombre artístico de 'Virgen María' que, en ropa interior y con los fans masculinos agolpados a sus pies, ha emergido con una corona de 'leds' y una inmutable posición de orar antes de elevar la temperatura sobre la barra de striptease en la que ha acabado crucificada, todo ello mientras interpretaba una sesión hardcore llena de referencias religiosas.

El Festival Sónar cerrará este sábado con las actuaciones del puertorriqueño Bad Bunny, el estreno de la catalana Bad Gyal y el británico Skepta, en la que se prevé la jornada más concurrida del festival.