27 de agosto de 2019

Budó asegura que dejó de "participar activamente" del Consell per la República al ser consellera

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado este martes que cuando fue nombrada consellera dejó de "participar activamente" como miembro del Consell per la República que dirige el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont desde Waterloo.

Lo ha explicado en la rueda de prensa tras el Consell Executiu, en respuesta a las preguntas lanzadas por el diputado del PSC-Units en el Parlament Ferran Pedret sobre si Budó vulneró la Ley de Compatibilidad que afecta a los miembros del Govern.

Budó ha defendido que "no hay ninguna incompatibilidad entre una actividad política en una entidad sin ningún ánimo de lucro con ser consellera", tras trascender que fue miembro del órgano presidido por Puigdemont y miembro del Ejecutivo catalán a la vez desde el 25 de marzo hasta el 19 de julio.

"No obstante yo siempre manifesté que dejé de participar activamente como miembro del Consell per la República en el momento en que fui nombrada consellera y el relevo se ha hecho efectivo en el mes de julio cuando ha habido la entrada de los nuevos miembros en el Consell y esto se ha hecho, como no podría ser de otra manera, de común acuerdo con el presidente Puigdemont", ha concretado.

Preguntada por si comparecerá en el Parlament para explicar el gasto del Govern en publicidad institucional, tal y como han solicitado el PSC y los comuns, ha recordado que la difusión de la Generalitat no corresponde al departamento de presidencia, que ella no lo hará pero sí otro cargo de la Generalitat y que CatECP "ya ha manifestado su voluntad de corregir ese error".