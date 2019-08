30 de julio de 2019

Budó sobre la decisión de la JEC: "Están multando al presidente por defender la libertad de expresión"

BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha criticado este martes las multas que ha impuesto la Junta Electoral Central (JEC) al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por los mensajes que emitió durante la campaña de las elecciones generales: "Están multando el presidente por defender la libertad de expresión".

Preguntada sobre la investidura de Pedro Sánchez, ha apuntado que JxCat estaba dispuesto a la abstención ante un gobierno de coalición con Unidas Podemos, y ha criticado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press que Sánchez sea "el que ha dicho 'no' al diálogo y al pacto".

"Nosotros ofrecemos diálogo, sin exclusiones, para solucionar el conflicto político de Catalunya, pero existe una incapacidad política para llegar a un Gobierno de coalición y Sánchez está secuestrado por los partidos del 155. No acaba de querer romper con esto", ha añadido.

Sobre la sentencia a los políticos soberanistas, ha descartado que consideren como una buena respuesta convocar elecciones autonómicas: "¿Para hacer qué?, ¿Cómo las afrontamos?, ¿Autonómicas normales?".

Budó ha apostado por trabajar una estrategia en el independentismo, y ha asegurado que un referéndum pactado con el Estado sería lo que querrían todos, en sus palabras: "Es lo que está pidiendo el 80%. Permitiría expresar libre y democráticamente cómo queremos el futuro político de Catalunya".

Además, preguntada por la intención del Estado de paralizar cautelarmente la actividad de tres delegaciones de la Generalitat en el extranjero, ha defendido que la Acción Exterior del Govern es constitucional: "No entendemos esta persecución política".

AEROPUERTO DE BARCELONA

De la huelga en el Aeropuerto de Barcelona, ha lamentado que las cifras indiquen que Iberia tiene menos trabajadores en el de Barcelona que el de Madrid: "Que el Aeropuerto de El Prat está peor tratado que el de Barajas es una cuestión histórica".

Preguntada por su polémica en una rueda de prensa en que no quiso responder una pregunta en castellano porque no se había formulado antes en catalán, ha defendido: "Jamás me he negado a responder en castellano ninguna pregunta. Yo respondo en catalán y castellano, a veces con menos acierto porque me cuesta un poco más".

De la retirada del lazo amarillo de la Diputación de Barcelona ahora que está presidida por la socialista Núria Marín, ha apuntado que le sabe mal que así lo haya hecho, pero ha asegurado que los diputados provinciales de JxCat "están haciendo las acciones pertinentes para que se vuelva a restituir".