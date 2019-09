27 de septiembre de 2019

Budó llama a no caer "en la trampa de la provocación" y acusa a Cs de buscar la crispación

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Meritxell Budó, ha llamado este viernes a no caer "en la trampa de la provocación" y ha acusado a Cs de buscar la crispación en Catalunya.

En su intervención durante la asamblea de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) en Manresa (Barcelona), ha pedido a los alcaldes: "Velad y haced lo posible para que no caigamos en la trampa donde nos quieren hacer caer. Y haced lo posible para que nuestro movimiento siga siendo ejemplar en toda Europa y el mundo. No caigamos en la trampa de la provocación".

Budó ha criticado que "hace tiempo que hay un partido, Cs, que está haciendo todo lo posible para crispar, para dividir y para hacer creer que el movimiento independentista catalán es violento", y ha tachado de irresponsable esta actitud.

"Nos quieren hacer pasar por violentos e, incluso, como terroristas", ha alertado, y ha defendido que el Govern mantiene su voluntad de resolver la situación en Catalunya de forma dialogada.

En este sentido, ha reprochado que "lamentablemente no hay nadie al otro lado" y ha señalado la necesidad de que el Gobierno central que dialogue, aunque ha reconocido que la situación actual no le hace ser optimista.