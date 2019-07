7 de julio de 2019

Calvet se compromete a "acelerar" las renovables para que en 2030 sean fuente del 50% de la energía

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha trasladado a la organización ecologista Greenpeace su intención de "revisar y acelerar" la implantación de las energías renovables en Catalunya para que en 2030 sean la fuente del 50% de la electricidad, y en 2050, del 100%.

Lo ha anunciado en declaraciones a los periodistas después de reunirse con representantes de Greenpeace este domingo, con motivo de la visita de su barco 'Rainbow Warrior' en Barcelona en el marco de la campaña europea 'En marcha por el clima.

"Ellos vienen con una propuesta concreta: hay que cambiar la energía, no el clima", ha comentado el conseller después de la reunión, y antes de hacer un recorrido a bordo del barco.

Según el conseller, Greenpeace y el Govern comparten el planteamiento de que la transición energética debe producirse no solo a escala industrial, sino también de autoconsumo, puesto que "hace falta un empoderamiento de la ciudadanía en este tema, y no solo de las empresas".

En ese sentido, ha señalado que el programa de acción contra el cambio climático del Govern incluye la promoción de la llamada economía circular entre los consumidores, para que los residuos generados "se reincorporen al ciclo económico con normalidad".

EMERGENCIA CLIMÁTICA

La declaración de emergencia climática que hizo la Generalitat en mayo debe servir, ha explicado el conseller, para impulsar una "descarbonización de la movilidad", que pasaría por mejorar la red de transporte público e impulsar el transporte ferroviario.

Ha destacado la importancia del Corredor Mediterráneo en la consecución de esos objetivos, y ha advertido de los riesgos de no impulsar políticas medioambientales a tiempo: "Si no luchamos contra el cambio climático como país, y me atrevería a decir como planeta, no tenemos futuro".

Por esa razón, el Govern prevé instalar a lo largo del territorio catalán 9.000 megabatios en placas fotovoltaicas y 6.000 en eólicas en los próximos años.

Calvet ha explicado que, en paralelo, trabajarán con los ayuntamientos para difundir entre la ciudadanía la idea de que estas medidas ayudarán a "resolver la factura energética".

PUERTO DE BARCELONA

Al hilo de la propuesta de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de limitar la entrada de cruceros al puerto de la ciudad, Calvet ha insistido en que "no se trata tanto de limitar la actividad del Puerto de Barcelona como de descarbonizarla".

Así, ha destacado la importancia del Puerto de Barcelona en la economía catalana: "Se trata de uno de los principales activos de nuestra economía, con datos récord, tanto en lo tocante al turismo como al tráfico de mercancías".

Además, ha añadido que el Puerto ya es "pionero" en materia de sostenibilidad, por ejemplo, proporcionando puntos de carga eléctrica y de gas a los caminos que realizan cargas y descargas de mercancía o promoviendo la electrificación de las infraestructuras portuarias.