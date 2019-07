18 de julio de 2019

La Cámara de Lleida pide una ventanilla única para evitar fugas de empresas a Aragón

LLEIDA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Lleida, Jaume Saltó, propondrá a las administraciones que tienen competencia en la tramitación de permisos de ampliación o instalación de empresas, un plan piloto para instalar un ventanilla única para agilizar los trámites y evitar fugas a Aragón, comunidad en la que según explica, todo es más rápido.

"Me preocupa mucho la fuga de empresas, no por la cuestión política, sino por las facilidades que da Aragón en suelo industrial y por la agilidad con los trámites, tendríamos que ver si en Lleida podemos hacer una prueba piloto para intentar tener una ventanilla única de la que tantas veces se ha hablado", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

"Planteo la necesidad en Lleida porque tenemos una competencia, Aragón, que lo está haciendo mejor que nosotros y eso se podría contrarrestar, hay que jugar en igualdad de condiciones", ha recalcado Saltó.

Saltó, que tomó posesión del cargo el 20 de junio, considera que otras prioridades para la economía de Lleida son la oferta de suelo industrial, la atracción de talento y afrontar la despoblación, y recalca que la Cámara de Comercio puede actuar de lobby para aglutinar iniciativas.

"Tenemos un problema grave de despoblación y para afrontarlo es importante conseguir fibra óptica en todas las poblaciones porque tenemos que ser capaces de dar infraestructura para generar economía en los pueblos", ha señalado.

El presidente recuerda que hay un plan entre la Generalitat y la Diputación ya aprobado que, a su juicio, tiene que agilizarse, y argumenta que "en un pueblo de 20 habitantes puede haber un e-comerce vendiendo en todo el mundo".

Saltó tiene previsto plantear la aceleración de la instalación de la fibra óptica al nuevo presidente de la Diputación, Joan Talarn, en la primera oportunidad que tenga y ya se lo ha comentado al conseller de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró.

FIRA DE LLEIDA

La Cámara de Comercio también quiere generar más actividad en Fira de Lleida sumando con otras instituciones, y Saltó considera que hace falta renovar la infraestructura actual para atraer determinadas ferias.

"Entre todos tenemos que repensar Fira de Lleida. El anterior gobierno (PSC) planteaba un proyecto de muchos millones, entre ese proyecto y la realidad, tenemos que ir dando pasos, tengo pendiente hablar con el nuevo Ayuntamiento (ERC-JxCAT-Comú) para ver qué planteamiento tiene", avanza.

"Lo que tenemos ahora no sirve porque las exposiciones las tienen que hacer al aire libre y estar pendiente del tiempo no es una feria del siglo XXI, no es lo que quieren los expositores ni permite competir con otras ferias", concluye.