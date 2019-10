Los CDR llaman a "no dar un paso atrás" en el segundo aniversario del 1-O: "Haremos temblar al enemigo"

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Comités de Defensa de la República (CDR) han pedido este martes, en el segundo aniversario del 1-O, estar "dispuestos a no solo no dar un paso atrás, sino a dar un decidido paso adelante", y han reclamado evitar acusaciones entre las fuerzas independentistas.

En un manifiesto por el 1-O, han asegurado: "Nacimos para defender un referéndum. Crecimos para defender una República. Seremos quien haga temblar al enemigo. Y ganaremos. No tengáis duda".

//?// "Vam néixer per defensar un referèndum. Vam créixer per defensar una República. Serem qui farà tremolar l'enemic. I guanyarem, no tingueu cap dubte.

Visca la terra lliure!"#1OVamVotarVamGuanyar #1OTotesSomCDR #CDRenXarxa pic.twitter.com/MyOyXtorBP