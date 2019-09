Chacón asegura que se reunirá con Nissan en noviembre: "Hablamos cada semana"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha afirmado este jueves que se reunirán con la dirección de Nissan en un nuevo viaje a Japón en noviembre, en el marco de una misión empresarial que transcurrirá del 8 al 14 de noviembre.

Lo ha dicho este jueves durante su intervención en un coloquio organizado por el Fòrum Empresarial del Llobregat, junto a la cuarta teniente de alcaldía de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Rocío Ramírez, y el presidente de la asociación empresarial Aeball, Santiago Ballesté.

"Es muy importante tener contacto permanente con las sedes centrales, que deciden la estrategia a nivel global de estas empresas. Recientemente estaba en Japón y preguntaban: ¿Cómo es que no has ido a Nissan? A Nissan iré ahora en el mes de noviembre y con Nissan hablamos cada semana", ha asegurado la consellera.

Ha sostenido que tienen que respetar que las empresas tienen sus 'tempos' y estrategias, pero ha dicho que no debe haber ninguna duda de que están en contacto permanente, así como con las direcciones del Grupo Volkswagen "para tratar de encontrar una solución para situar estas industrias tradicionales en el nuevo contexto".

CFPA MARTORELL

Sobre la formación y su convergencia con las demandas empresariales, la consellera también ha celebrado que por fin se haya "desencallado" el Centro de Formación Profesional de Automoción de Catalunya (CFPA) en Martorell con la aprobación a finales de julio del trámite definitivo para la concesión de la gestión y explotación del centro.

"Yo ya no digo mucho porque me daba hasta vergüenza el tema del centro de formación de Martorell. Daba vergüenza por la parte de administración que me toca. Por eso, me alegro que se desencallara, pero no aparto la situación que hemos pasado, ha sido vergonzoso y lo tenemos que decir bien claro", ha lamentado.

FUTURO AUTOMOCIÓN

Preguntada por el futuro de la automoción, Chacón ha dicho que hay que entender que las nuevas tecnologías cambian el eje a partir del cual se debe analizar la estrategia de las empresas, ya que hace que los componentes del vehículo se transformen: "Hay tanta transformación de producto como del consumidor que hace que la transformación sea más grande".

La consellera ve lógica la caída de ventas de coches teniendo en cuenta la entrada de nuevos consumidores y de nuevas generaciones en el sector, cuyo sentido de la propiedad ha cambiado "muchísimo", y buscan nuevas soluciones a la necesidad de movilidad, con nuevos hábitos de consumo.

Ha explicado además que desde la Generalitat lo único que pueden hacer ante este contexto de transformación es cuidar el ecosistema al máximo para que les sea atractivo quedarse aquí.