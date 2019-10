10 de octubre de 2019

Chacón rechaza que el 1-O afectara a la economía catalana, que pide proteger

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha rechazado este jueves que el 1-O afectara negativamente a la economía catalana y ha pedido a todos los grupos parlamentarios protegerla.

En una interpelación durante el pleno del Parlament, Chacón ha reprochado a los grupos con representación en la Cámara que hagan discursos "apocalípticos" que perjudican a la economía y les ha exigido que dejen de hacerlo.

Ha criticado el discurso de quienes aseguraban que por el hecho de "querer votar sobre el autogobierno de Catalunya les caerían las diez plagas de Egipto" y ha negado que eso pasara a consecuencia de la jornada del 1-O.

"El 1-O no perjudicó a la economía y las plagas no cayeron del cielo sino del Estado", ha dicho, y ha puesto como ejemplo el incumplimiento que ve en las inversiones del Estado como el Corredor Mediterráneo y el Decreto Ley impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy para facilitar el cambio de sedes sociales de empresas.

Tras defender las cifras que arroja la economía catalana, el crecimiento del empleo, el plan industrial y las exportaciones, entre otros, ha insistido: "Todos deberíamos coincidir en la defensa de la economía productiva de Catalunya".

"Esto no es defender ninguna opción política, no es independencia sí o no. Por lo tanto, es de una gran irresponsabilidad que haya grupos que contribuyan y animen a la represión de la economía con sus discursos apocalípticos", ha subrayado, y ha cuestionado si esos grupos buscan perjudicar a la ciudadanía catalana.

Además, ha alertado de las consecuencias que pueden tener la desaceleración económica internacional y el Brexit y, por eso, la consellera cree que "no hay que sumar dificultades innecesarias con discursos catastrofistas que no responden a la realidad".