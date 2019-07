17 de julio de 2019

Colau plantea un peaje en función de la efectividad de la prohibición de coches más contaminantes

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sostenido este miércoles que se deberán estudiar medidas adicionales a las restricciones a los vehículos más contaminantes en función de su efectividad, entre las que ha planteado un peaje en la ciudad, como proponen entidades.

Los vehículos más contaminantes --los que no disponen de etiqueta de la DGT-- no podrán circular a partir de enero de 2020, y se deberá analizar si la reducción de la contaminación es suficiente a los seis meses: "Tal vez no será suficiente, y efectivamente tenemos que estudiar otras medidas, como el peaje", ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.

La del peaje es una de las propuestas que el Ayuntamiento tiene sobre la mesa si la reducción de la contaminación no se considera suficiente con las restricciones a los vehículos más contaminantes, que se complementará con otras medidas que ya se promueven, como la mejora del transporte público, la creación de 'supermanzanas' y el fomento de la bicicleta, ha señalado.

Ha recordado que la mejora de la calidad del aire requiere la colaboración del resto de administraciones, también en ámbitos como el de infraestructuras como el Puerto y el Aeropuerto Barcelona-El Prat, que cree que no pueden plantear ampliaciones indefinidamente y se debe empezar a "introducir el concepto de límite".

Colau cree que la ciudadanía pide medidas en este sentido y ha advertido de que a su equipo no le "temblará el pulso" para impulsarlas pese a la oposición de algunos 'lobbies', por lo que confrontarán intereses si es necesario, ya que está en juego la salud de la ciudadanía, ha avisado.

"NUEVA ETAPA" CON BUCH

Preguntada por la seguridad, ha dicho que se debe reforzar --no cambiar el modelo-- y ha recordado que este viernes se reunirá la Junta de Seguridad Local, a la que acudirá el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, con el que se debe abrir una "nueva etapa" tras el ciclo electoral, en el que se enrarecen las relaciones, según Colau, que lanzó críticas contra el conseller.

Ha pedido incorporar a más agentes en la ciudad y ha planteado al nuevo teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, que priorice los hurtos y los robos, ámbito en el que cree que se requiere colaboración de todas las instituciones: "No puede haber luchas partidistas".

Sobre las informaciones de 'Público' que relacionan al cerebro de los atentados de agosto de 2017, Abdelbaki Es Satti, con el CNI, Colau ha insistido en que se debe ser prudente porque el asunto está bajo secreto de sumario --ha confiado en que el juez analice a fondo el asunto-- y ha pedido al Gobierno central que garantice que "pase lo que pase, cuando se sepa la verdad, llegará hasta el final" y, si hubiera responsabilidades políticas, se asumirán.

JOAQUIM FORN

Ha lamentado que el concejal de JxCat Joaquim Forn --conseller de Interior precisamente durante el atentado-- no pudiera asistir al pleno de este martes, y ha explicado que lo volverá a visitar en prisión y que seguirán compensando su ausencia con la de un concejal del ejecutivo, algo que ya hicieron este martes y con lo que el PSC asegura que está de acuerdo --es una "buena práctica" que siempre se ha hecho en el Ayuntamiento--.

Ha criticado que Cs haya pedido su suspensión a la Secretaría General del Ayuntamiento, algo que no es de su competencia, ha remarcado: "Dicen que se debe respetar la justicia. Si la justicia no lo ha suspendido, ¿por qué quieren ir más allá que el juez?", y ha acusado a Cs de deshumanizar al adversario político y de no preocuparse por un compañero encarcelado.

Colau ha defendido hablar con los grupos de la oposición para conseguir acuerdos, entre los que ha citado a JxCat en el ámbito de la emergencia climática y a ERC por tener su mismo número de concejales --fue la fuerza más votada-- y más coincidencias en el programa con BComú, y ha señalado que la ronda de contactos con la oposición la empezará con el republicano Ernest Maragall.

Propondrá a Maragall --con quien no se ha reunido desde la investidura-- abrir una vía de diálogo y abordar el papel de ERC en los acuerdos de ciudad: "En lugar de ser una fuerza de la oposición y bloqueo, puede ser protagonista de grandes acuerdos y propuestas de ciudad".

Preguntada por el Sónar, ha dicho que asistirá y que su equipo ha estado en contacto con los responsables del festival y con Fira de Barcelona por la huelga de montadores, y ha defendido que se debe poder celebrar pero también respetar el derecho de huelga --se ha contratado a otros trabajadores--, por lo que ha pedido que busquen soluciones.