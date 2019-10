30 de septiembre de 2019

Colau recuerda a Forn en el primer pleno del mandato: "No puedo entender que no pueda asistir"

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha arrancado este lunes el primer pleno del mandato municipal recordando al líder de JxCat en la ciudad, Joaquim Forn, que se encuentra en prisión preventiva a la espera de la sentencia por el juicio del 1-O: "No puedo entender que no pueda asistir y que no se respeten sus derechos políticos y civiles".

"Es un concejal que no está suspendido y que ha sido votado por la ciudadanía", ha recordado Colau, que ha explicado que ha hecho constar al Tribunal Supremo la voluntad del Ayuntamiento de facilitar la asistencia de Forn a los plenos, aunque ha lamentado que su petición no ha tenido respuesta, según ella.

En este sentido, Colau prevé que este mandato también se desarrolle en un contexto político difícil, y que cree que "pondrá a prueba" al consistorio, por lo que ha pedido a los concejales que trabajen desde el respeto; ser ejemplo para la ciudadanía; poner en valor la pluralidad del pleno, que es la de la ciudad, así como impulsar el diálogo de forma constructiva.

La primera edil también ha citado a la exconcejal de Barcelona Aurélia Capmany, que habló de la política como "ejercicio responsable de civismo y actividad incesante de sol a sol para que la ciudad sea el lugar más habitable de la Tierra", y también ha dado la bienvenida al Ayuntamiento a la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà.

Al iniciar la sesión, Colau ha disculpado la ausencia del líder de BCN Canvi, Manuel Valls, que acudirá a la ceremonia solemne en homenaje al recién fallecido expresidente francés Jacques Chirac, que se celebrará el lunes en la iglesia de Saint-Sulpice en París.