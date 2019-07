17 de julio de 2019

Los comuns se inclinan por un 'no' a Sánchez mientras el PSC aún ve posible un acuerdo

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EnComúPodem (ECP) en el Congreso, Jaume Asens, ha explicado este miércoles que en estos momentos "lo más probable" es que Podemos vote 'no' a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha criticado la actitud del PSOE y ha explicado que sigue habiendo contactos con Podemos para llegar a un acuerdo, pero ha añadido que son informales: "Nada serio".

Pese a inclinarse por el 'no' y no por la abstención, Asens aún ha considerado que el pacto es posible: "No creemos que Pedro Sánchez sea tan irresponsable como para llevar al país a unas nuevas elecciones generales".

Los comuns asumen que en un gobierno de coalición --lo que quiere Podemos y lo que rechaza el PSOE-- quien tendría que asumir el mandato de liderarlo serían los socialistas, pero ha concluido: "Intentaríamos ser leales, pero con sus límites".

En otra entrevista en la misma emisora, el diputado del PSC en el Congreso José Zaragoza ha confiado aún en el pacto: "Habrá acuerdo porque es necesario. La cuestión es si se usa la coyuntura de la investidura para imponer".

Ha dirigido sus críticas al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por querer "imponer sus condiciones", pero aun así ha concluido que un pacto es posible y que se pueden evitar unas nuevas elecciones generales.

Preguntado por la actitud de ERC, que mantiene la puerta abierta a Sánchez, Zaragoza lo ha atribuido a que el partido de Oriol Junqueras "ha aprendido del error de votar en contra de los Presupuestos Generales --de 2019--, aunque no lo admita".