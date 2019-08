7 de agosto de 2019

Cs critica a SCC: "De una entidad constitucionalista se espera una oposición frontal al separatismo"

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Cs en el Parlament Nacho Martín Blanco ha criticado la nueva estrategia de Societat Civil Catalana (SCC) expresada por su presidente, Fernando Sánchez Costa, y ha defendido que "desde una entidad constitucionalista se espera una oposición frontal a las tesis nacionalistas y separatistas".

Lo ha dicho este miércoles en declaraciones a los medios, después de que Sánchez Costa apostara en una entrevista de Europa Press por encauzar al movimiento social que respalda al independentismo hacia un objetivo de mejorar Catalunya y toda España: "No puedes decir 'no' a dos millones de personas".

Esta nueva estrategia ha generado muchas críticas en diferentes sectores del constitucionalismo y Martín Blanco se ha añadido a ellas, aunque ha reconocido que no le parece un "giro tan inesperado" porque considera que Sánchez Costa siempre ha tenido esta línea.

El dirigente del partido naranja ha defendido que el Gobierno central y los partidos constitucionalistas tienen que enfrentarse al independentismo diciéndole 'no' a sus propuestas.

"Lo que deben hacer el Gobierno de España y los partidos constitucionalistas es decir 'no' a una propuesta ilegal, unilateral, que excluye a más de la mitad de los catalanes, a una propuesta que es perjudicial para los intereses de los catalanes y del conjunto de los españoles", ha razonado.

Según él, con este 'no', no se está negando a los ciudadanos que apoyan al independentismo, sino que se está diciendo que 'no' a unas "ideas políticas que son perjudiciales para los intereses del conjunto de catalanes y españoles, basadas en una serie de mentiras y criterios nacionalistas que se tienen que combatir".

Por eso, advierte de que es discutible "intentar hacer algún tipo de concesión a las pretensiones de los nacionalistas, cuando no está en absoluto justificado que haya un supuesto agravio y un ataque a las instituciones catalanas".

INVESTIDURA DE SÁNCHEZ

Martín Blanco ha rechazado la posibilidad de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dé un paso al lado y renuncie a la Presidencia porque considera que tiene un "ego mayúsculo" y que antepone sus intereses personales a los intereses de España.

Ha reprochado a Sánchez que se negara en su día a investir a un candidato constitucionalista "y ahora resulta curioso que pretenda dar lecciones de compromiso constitucionalista cuando él siempre ha querido gobernar con todos aquellos que quieren liquidar la Constitución".

Además, ha negado que Cs tenga miedo a una repetición electoral, pero ha señalado que "lo deseable es que hubiera un acuerdo entre los partidos para que hubiese un gobierno" y que esta es responsabilidad de Sánchez como ganador de las elecciones.