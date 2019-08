22 de agosto de 2019

Cs exige a Sánchez que forme ya Gobierno pero insiste en que no se abstendrá

BARCELONA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cs en el Parlament y miembro de la Ejecutiva Nacional del partido, Carlos Carrizosa, ha exigido este jueves al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y al PSOE "dejar de marear la perdiz y formar un Gobierno que es lo que le ha encomendado el Jefe del Estado".

En rueda de prensa, ha criticado las peticiones que le hace Podemos al PSOE para desencallar la investidura, ya que ha considerado que están encaminadas a subir a impuestos y a que los socialistas hagan "cesiones" que no benefician a España.

Sin embargo, ha insistido en que Cs en ningún caso contempla abstenerse en una próxima sesión de investidura, y se mantiene firme con su 'no' porque esa ha sido siempre su posición y su compromiso con los electores, ha alegado.

"No podemos abstenernos con un Gobierno que pacta con el separatismo y expulsa al constitucionalismo, que sube impuestos y que hace cesiones a los que quieren liquidar nuestro país. No vamos a cambiar, no vamos a investir a Sánchez", ha concluido.

Así, el diputado del partido naranja ha insistido en que su partido no facilitará la investidura de Sánchez, pero ha añadido que, aún así, el presidente socialista debería tener un Gobierno cuanto antes: "Que deje de hacer teatro y forme un Gobierno".