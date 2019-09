3 de septiembre de 2019

Cs, PSC y PP piden que el Parlament no participe en el acto de la Diada sobre los presos

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cs, PSC-Units y PP han criticado este martes en la Mesa del Parlament la participación de la Cámara catalana en el acto institucional que organiza en la Diada del 11 de septiembre junto al Govern dedicado a los presos soberanistas y a los dirigentes independentistas en el extranjero, bajo el título 'Tornarem' (Volveremos).

Según fuentes parlamentarias, el PSC ha iniciado una queja verbal cuando se les ha informado de cómo será esta celebración, y la han secundado los otros dos grupos, que han lamentado que los miembros de la Mesa no conocieran con anterioridad estos actos, y que se enteraron el lunes por una rueda de prensa.

Los grupos independentistas de la mesa han alegado que no se lo comunicaron anteriormente la semana pasada porque los servicios informáticos del Parlament no funcionaban, según han dicho, y fuentes de la Presidencia de la Cámara han dicho que el vicepresidente primero, Josep Costa (JxCat), envió el correo electrónico pero no llegó a tiempo.

Desde Cs, PSC y PP critican que el calendario de la Diada "deja fuera a la mitad de los catalanes" y que miembros parlamentarios no se sienten representados, lo que han avisado que los grupos reflejarán en el acto su disconformidad y tomarán al respecto las iniciativas que vean adecuadas.

"No es sorpresa que hayan secuestrado la Diada por los intereses de los grupos del Govern" y de los independentistas de la Mesa, han opinado otras fuentes parlamentarias.

La portavoz del PSC, Eva Granados, ha afirmado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press que no participarán en los actos que no sean de carácter institucional, y ha criticado que el acto sobre los presos "es de reivindicación independentista" y les excluye, como aseguran que ya ocurrió el año pasado.

Ha recordado que "las instituciones tienen la obligación de propiciar espacios de encuentro de todos los catalanes", y fuentes parlamentarias han añadido que el partido sí que asistirá a la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova, y que espera poder asistir a todos los actos el próximo año.

JUICIO A TORRA

En la Mesa se ha hablado sobre la coincidencia del juicio al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y el Debate de Política General del Parlament el 25 y 26 de septiembre.

Las mismas fuentes parlamentarias han explicado que el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha afirmado que el pleno convocado para esos días --que se prevé que sea el Debate de Política General-- se mantiene, aunque es la Junta de Portavoces quien tiene que abordarlo y decidir el orden del día, y también está por ver si puede haber algún cambio en las fechas del juicio a Torra.

RIBÓ NO IRÁ AL PLENO

La mayoría de la Mesa, con los votos de los miembros que dan apoyo al Govern, ha decidido que no se tramite a la junta de portavoces la comparecencia en pleno del Síndic de Greuges en funciones, Rafael Ribó, que había pedido Cs, por lo que este grupo lamenta que ni siquiera pueda debatirse y asegura que buscarán otras vías.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha respondido con un escrito a citaciones en comisiones de investigación en el Parlament de la ministra de Energía y Medio ambiente, Teresa Ribera, y ha considerado que no tiene obligación de comparecer, como ya se pronunció anteriormente el TSJC, según fuentes parlamentarias.