Teresa Cunillera asegura que España cumple escrupulosamente y que es Open Arms el que "no se mueve"

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha asegurado este martes que España está cumpliendo escrupulosamente brindado puertos para desembarcar al buque de Proactiva Open Arms, y ha acusado a la ONG de no moverse.

"España ha ofrecido puertos desde hace 36 horas y el barco no se mueve. En este momento la pelota no está en el tejado del Gobierno, si no en el tejado de ese que decide que no quiere", ha opinado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Para la delegada socialista, se habla poco de que Italia es el país culpable de no dejar desembarcar al buque, y ha lamentado que se critique al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez: "Escucho muchas apelaciones a Sánchez y pocas a un ministro", ha pronunciado en referencia a Matteo Salvini.

"España es el único país que ha ofrecido puerto. Es una evidencia que nadie recuerda", ha seguido, para agregar que, a su parecer, España hace un gran trabajo en el Estrecho de Gibraltar, donde ha apuntado que Salvamento Marítimo ha rescatado 12.000 personas.

Con todo, Cunillera ha lamentado que mientras se discute "ya ha pasado un día y medio, y ya estarían a medio camino", en referencia al ofrecimiento del Gobierno de que el buque desembarque en Algeciras, Palma o Mahón.