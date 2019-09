19 de septiembre de 2019

Cunillera descarta un dispositivo especial ante la respuesta a la sentencia: No habrá "un Piolín 2"

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, ha descartado hacer un dispositivo de seguridad especial ante las posibles movilizaciones de respuesta a la sentencia del 1-O: "Si me está preguntando si habrá un Piolín 2, no", ha dicho en referencia al dispositivo que hubo por el 1-O de 2017, cuando se desplazaron a Catalunya policías del resto del Estado.

Lo ha dicho este jueves en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, al ser preguntada por si se plantea volver a repetir un dispositivo de ese tipo ante las manifestaciones que se prevén tras la sentencia y ha defendido que "se tendrá que reforzar lo que pueda tener una posibilidad de que haya un revuelo más fuera de lo normal".

Cunillera ha explicado que esta cuestión se abordará en la Junta de Seguridad y ha sostenido que su "obligación es prevenir que haya problemas", pero espera que la reacción a la sentencia no genere complicaciones de seguridad.

Sobre la repetición de las elecciones generales, ha criticado al resto de partidos por acusar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de haber forzado unas nuevas elecciones: "Se me hace difícil entender que es Pedro Sánchez quien quiere elecciones cuando no lo han apoyado", y ha insistido en que no había otra alternativa para la investidura pero que lo han vetado.

Además, ha dicho que no se plantea que el Gobierno central aplique el 155 en Catalunya mientras el Govern cumpla la ley: "Mientras no haya un incumplimiento de la ley, nosotros iremos colaborando. Si hay un incumplimiento, ya hablaremos".