13 de septiembre de 2019

Cunillera pide una respuesta racional a la sentencia: "De un tsunami nunca sale nada bueno"

BARCELONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, ha pedido que la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas sea racional más allá de emocional, y ha asegurado que no le gusta el nombre de la iniciativa impulsada por la sociedad civil 'Tsunami Democràtic'.

"De un tsunami nunca sale nada bueno, el nombre que han elegido no me gusta, pero no creo que haya voluntad de romper", ha sostenido este viernes en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Preguntada sobre si cree que las personas que votaron en el 1-O se puedan sentir sentenciadas, ha dicho que puede entender que quien haya participado se sienta afectado emocionalmente, pero no sentenciado.

Sobre si enviarán desde el Gobierno efectivos policiales ante las movilizaciones que pueda haber, la socialista ha respondido que no lo contemplan y que están "tranquilos".

INVESTIDURA

De la investidura al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha sostenido que cree que no hay otro camino que un acuerdo programático del PSOE con Unidas Podemos: "Todavía tengo esperanza de que haya gobierno".

"Catalunya es un escollo grande, pero no el único. Quiero que haya gobierno y no debe ser un gobierno en prácticas, sino un gobierno fuerte", ha seguido la delegada.