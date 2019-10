Dos detenidos por estafar más de 30.000 euros a clientes de webs y apps de compraventa

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Mataró (Barcelona) a dos hombres, de 22 y 34 años, por presuntamente estafar más de 30.000 euros a clientes de webs y apps de compraventa, ha informado este jueves la policía catalana en un comunicado.

Los detenidos buscaban víctimas potenciales de las estafas a través de aplicaciones de teléfono de compraventa o a través de webs del mismo tipo con los que contactaban solo vía mensajería instantánea.

Les solicitaban género de diferente tipo, aunque la mayoría eran productos relacionados con el cultivo de marihuana, y los Mossos trabajan con la hipótesis de que la finalidad de las estafas fuese la instalación de un cultivo extensivo de marihuana.

Una vez acordaban la entrega, los presuntos estafadores les daban la dirección de un local para hacer la entrega del material, donde las víctimas se encontraban con un ropa de trabajo que manifestaba ser empleado de la empresa compradora.

En el local se efectuaba la descarga de la mercancía y posteriormente el 'falso trabajador' les acompañaba a la supuesta sede de la empresa compradora para efectuar el pago, donde los hacía esperar en la puerta.

Pasados unos minutos sin que saliese nadie, las víctimas comenzaban a sospechar de que se trataba de un fraude como comprobaban después: los locales adonde los dirigían tenían dos salidas, lo que permitía que el estafador marchara.

Según los Mossos, el total de casos consumados han sido 15 por un importe total de 31.294 euros y han sido cometidos en Catalunya y la Comunidad Valenciana.

Los presuntos autores fueron detenidos el 3 de octubre 'in fraganti' cuando estaban cometiendo la decimosexta estafa, por un importe de 14.673 euros, como presuntos autores de un delito continuo de estafa, y los investigadores no descartan que se hayan producido más hechos y no hayan sido denunciados.

Los detenidos, que acumulan más de 30 antecedentes, pasaron a disposición judicial al día siguiente del arresto y quedaron en libertad con cargos.