El editor Carlo Feltrinelli: "Hemos pasado de la época Guttenberg a la época Zuckerberg"

El presidente del Grupo Feltrinelli, Carlo Feltrinelli, principal accionista de la editorial Anagrama, ha asegurado este miércoles: "Hemos pasado de la época Guttenberg a la época Zuckerberg", en referencia a los inventores de la imprenta y de Facebook, respectivamente.

En la inauguración del IV Forum Edita, organizado por el Gremi d'Editors y la Barcelona School of Management UPF, Feltrinelli ha considerado que los partidos políticos han perdido la oportunidad de orientar el pensamiento, la televisión pública ha perdido el terreno ante otras formas de disfrute como Netflix, y las librerías son cada vez más débiles y amenazadas ante el moelo Amazon.

Contra esto, ha afirmado que la tendencia de un joven actual es no pertenecer a ningún partido, no ver la televisión, no leer periódicos y no entrar en la librería, sino "seguir movimientos y campañas, ver series en el ordenador, informarse a través de redes sociales y comprar libros en Amazon".

"Digamos la verdad: no es un momento fácil para ser editores, especialmente para los que han entendido la profesión como algo vinculado a una idea utópica de progreso", ha dicho Feltrinelli, que ha lamentado vivir en tiempos donde reina la oligarquía de la tecnoconfianza y el mercado vive el riesgo de sufrir daños irreparables.

Feltrinelli ha criticado que "la palabra cultura ha sido sustituida por la palabra contenido, algo imprescindible para los fabricantes de cacharros electrónicos".

No obstante, ha remarcado el fracaso del libro electrónico que, según los editores americanos, tras años de crecimiento constante ha vuelto al mismo nivel de 2011, tras agotar el efecto novedad; y ha detallado que esto se atribuye al "cansancio digital" que hace que después de pasar muchas horas ante una pantalla, los lectores quieran volver al papel para relajarse.

Ha señalado que a pesar del desmoronamiento del sistema, está convencido de que el libro no ha perdido su función y sigue manteniendo un papel importante tanto en la formación como en el disfrute y sigue siendo el vehículo que hace posible la continuidad cultural: "Ha demostrado ser un objeto que resiste".

Sin embargo, ha remarcado que es absolutamente necesario instaurar un diálogo estable con los sujetos que poblan el nuevo ecosistema: los grandes jugadores de la red, los protagonistas de los movimientos sociales, los productores de series, y líderes del comercio online.

"Quizás Guttenberg y Zuckerberg puedan formar parte de la misma aventura de progreso", ha sugerido Feltrinelli, que ha reivindicado que esto sea así siempre que se ponga en el centro la necesidad de alimentar los dones humanos, la cultura y el espíritu crítico.

Sobre la adquisición de Anagrama, ha justificado que ambas editoriales presentan "grandes afinidades y que tienen muchos autores en común", y se su editor Jorge Herrlade ha descrito que tiene un catálogo fruto de un trabajo apasionado, y ha dicho que igualmente Anagrama nació inspirada en la radicalidad de Feltrinelli.

"Pondremos a disposicion toda la experiencia para colaborar con todo el equipo editorial", ha dicho Feltrinelli, accionista mayoritario de la editorial barcelonesa, convencido de que hoy más que nunca hay un espacio para una labor editorial de pasión irrenunciable apara el pensamiento critico.

Como conclusión, ha señalado que "leer un libro es una acción revolucionaria" porque presupone tomarse tiempo para uno mismo, aislándose del zumbido constante que le rodea, y ha reivindicado que el libro sigue siendo la solución más sofisticada para el desarrollo de la cultura.

Con esta conferencia ha inaugurado Feltrinelli el Forum Edita, que llega a su cuarta edición con más de 490 personas inscritas, un récord de asistencia, y más de 30 ponentes de ámbito nacional e internacional.

La directora general del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio, Olvido García-Valdés, ha recordado que en la Feria del Libro de Frankfurt (Alemania), España será invitado de Honor en 2021, y que aquello será una "nueva oportunidad" para fortalecer la difusión de los nombres conocidos, y ha avanzado que el lema será 'España, país plural', presentando otros ámbitos de la cultura.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Subirats, ha recordado al editor Claudio López Lamadrid, y ha dicho que Barcelona ha decidido otorgarle la Medalla de Oro de la ciudad, que entregará "en los próximos meses" como reconocimiento póstumo al editor.

El presidente del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, ha destacado las cuatro ediciones anteriores del foro, y ha dicho no haber querido escatimar esfuerzos a la hora de proporcionar herramientas para hacer reflexionar en torno a este ámbito.

El rector de la UPF, Jaume Casals, ha reivindicado el libro en el centro de la universidad, y ha criticado que las universidades no afrontan con seriedad la cuestión de la cultura y del libro, habiéndose olvidado ésta del libro como inspiración.