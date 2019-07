9 de julio de 2019

ERC, JxCat, Cs y PP tumbarán el cartapacio de Colau si quiere "ahogar" a la oposición

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de ERC, JxCat, Cs y PP de Barcelona, que suman mayoría absoluta, han avisado este martes de que votarán en contra del cartapacio municipal si la distribución de recursos, cargos y asesores lleva a "ahogar" a la oposición, como creen que pretenden las propuestas hasta ahora planteadas por el Gobierno de Ada Colau.

Los cuatro grupos, que suman 21 ediles, han alcanzado un acuerdo que el Gobierno municipal ha rechazado, ha asegurado en rueda de prensa el portavoz de ERC, Jordi Coronas, con el edil de JxCat Jordi Martí, el de Cs Paco Sierra y el del PP Oscar Ramírez, que piden reunirse para alcanzar un acuerdo antes de la fecha límite, el martes de la próxima semana.

Quieren que el 40% del personal eventual --como asesores-- se distribuya entre la oposición y que el 60% sea para el Gobierno municipal de BComú y PSC que debe articularse --aunque el ejecutivo representa el 46% del pleno, por lo que Coronas cree que han sido generosos--, pero propuestas del equipo de Colau plantean un 75% para el ejecutivo y el 25% para la oposición, según ellos.

Martí ha asegurado que los grupos de la oposición no pueden aceptar la "situación de debilidad" a la que les llevaría la propuesta del Gobierno municipal, y ha insistido en que debería ser el mismo ejecutivo de BComú y PSC el que debería estar interesado en dar recursos a la oposición.

"Lo que está queriendo Colau con esta propuesta es doblegar a los grupos de la oposición", ha añadido Sierra, que ha advertido de que harán una oposición firme y contundente en este mandato y ha acusado al ejecutivo de Colau de haber tenido una actitud totalitaria y de desprecio en el anterior.

Ramírez ha coincidido en que la oferta es inaceptable: "Nos quieren ahogar y taparnos la boca para que no podamos ejercer la oposición como corresponde", y ha reiterado que los grupos municipales deben disponer de una estructura mínima de acuerdo con la ratio de representación.

Coronas ha asegurado que BComú y PSC quieren presidencias de las comisiones --parece que "entre un grupo y otro desconfíen"--, cuando creen que éstas y las de distritos deberían ser para grupos de la oposición, y ha pedido que convoquen una reunión con todos los grupos a la vez, como se ha hecho en el resto de mandatos, en lugar de buscar encuentros por separado.

Preguntado por qué pasaría si no se aprobara el cartapacio, algo que no ha ocurrido nunca, ha dicho que "el Gobierno municipal tendrá un problema, pero la ciudad también" porque, por ejemplo, si no se pueden constituir las comisiones habrá un problema de funcionamiento orgánico, por lo que ven importante que se apruebe y quieren reunirse y alcanzar un acuerdo.

AUSENCIA DE VALLS

El único grupo de la oposición ausente en la rueda de prensa ha sido BCN Canvi, liderado por Manuel Valls y con dos ediles en total, con el que el resto de grupos han hablado y no descartan que pueda sumarse, y Sierra ha dicho: "El grupo que falta es el máximo responsable de que continuemos con el peor Gobierno de la historia democrática del consistorio".

"En política no hay nada gratis. Muy probablemente el grupo que falta esté tratando de jugar a dos bandas. No sabemos si la intención de Valls es ser teniente de alcalde en la sombra", ha aseverado el concejal de Cs --que se separó del grupo de Valls por votar a favor de la investidura de Colau--, que ha dicho que ellos están haciendo oposición desde el principio y yendo todos los días a trabajar.

Precisamente la ruptura de Cs con Valls movió la mayoría del pleno: Colau fue alcaldesa con el apoyo de PSC y tres ediles de Valls --sumando 21 votos--, entre ellos Celestino Corbacho, quien tras la división se fue al grupo de Cs, por lo que ahora los cuatro grupos suman estos 21 concejales que dan la mayoría absoluta e impedirían aprobar el cartapacio si no alcanzan un acuerdo.

PROPUESTA DE LOS GRUPOS

En su propuesta, los grupos ven suficiente establecer cuatro comisiones municipales y creen que la presidencia de dos debería ser para ERC y que las otras dos tendrían que ser para JxCat y Cs, mientras que proponen que cinco distritos los presida ERC; tres, JxCat, y dos, Cs, y que se mantenga la figura de coordinación de consejero de distrito, uno por cada grupo.

Piden que la representación del consejo de administración de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) sea proporcional al pleno y, sobre el personal eventual, plantean que los 124 puestos se repartan con 74 para el Gobierno municipal y 50 para la oposición: 18 para ERC, 11 para JxCat, nueve para Cs, seis para el PP y otros seis para BCN Canvi.