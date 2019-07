ERC ofrece a JxCat presidir la Diputación de Barcelona si renuncia al pacto con el PSC

444795.1.500.286.20190708132725

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y número tres de ERC, Pere Aragonès, se ha abierto este lunes a que JxCat presida la Diputación de Barcelona a cambio de que este partido renuncie al pacto con el PSC para gobernar el ente provincial --que suscribió el viernes de la semana pasada-- y pacte con ERC.

En rueda de prensa tras la reunión de la dirección de la formación, ha defendido que es una propuesta generosa ya que ERC tiene más diputados que JxCat en esta institución: "ERC tiene 16 diputados --provinciales-- y JxCat tiene 7, y pese a esto estamos dispuestos a hablar de la presidencia", ha destacado.

Ha recordado que el PSC tiene los mismos diputados provinciales que ERC, 16, por lo que no entendería que JxCat certifique el pacto con los socialistas en lugar de rectificar y hacer un pacto con ERC, que sumaría los mismos números: "En todas las facultades de matemáticas 16 es igual a 16".

Así, Aragonès ha reclamado a JxCat renunciar al PSC argumentando que, para seguir aspirando a la independencia de Catalunya, lo más conveniente es que el "máximo" número de instituciones en Catalunya estén dirigidas por un independentista y no por miembros del partido de Miquel Iceta.

"Por la estrategia a favor de la independencia necesitamos que el máximo de instituciones democráticas estén encabezadas por gente alineada a favor de la autodeterminación y de la independencia del país", ha sostenido el vicepresidente del Govern.

Aragonès ha precisado que esta oferta que ERC hace a JxCat podría pasar por una presidencia "repartida", es decir, que JxCat liderara la institución una parte de los cuatro años que dura un mandato, mientras que la otra sería para los republicanos.

"No nos levantaremos de la mesa --de negociación-- hasta el último segundo antes de la votación" --prevista para el jueves--, ha concluido el vicepresidente del Govern, que ha recordado que ERC y JxCat ya gobiernan juntos en la Generalitat y también lo harán en las otras tres diputaciones provinciales.

GOBIERNOS MUNICIPALES

Además, Aragonès ha rechazado la propuesta que le ha formulado este lunes JxCat a ERC para explorar un acuerdo en la Diputación de Barcelona: revertir los pactos municipales que los dos partidos independentistas han suscrito con el PSC en medio centenar de ayuntamientos catalanes.

Para ERC las realidades municipales son muy complejas y lo que tiene sentido es centrarse exclusivamente en cómo se puede pactar la Diputación de Barcelona y no en hacer crisis de gobierno y "reventar" esta cincuentena de pactos municipales que ERC y JxCat tienen con el PSC.

COMPARECENCIA EXCEPCIONAL

Aragonès ha explicado que ha comparecido él este lunes ante los medios de forma "excepcional", ya que habitualmente lo hace la portavoz del partido, Marta Vilalta, y lo ha hecho arropado precisamente por los 16 diputados provinciales de ERC en Barcelona.

El vicepresidente ha querido mandar lo que ha calificado de "mensaje de calma": entiende que el pacto anunciado por el PSC y JxCat haya generado indignación entre el electorado soberanista, pero ha asegurado que hay tiempo para revertirlo.

No se ha querido pronunciar sobre qué pasará si JxCat no se replantea el pacto y se reafirma en el acuerdo con los socialistas catalanes, y ha concluido: "No diré nada ni haré nada que empeore la situación".

FALTAN APOYOS

Si ERC convenciera a JxCat para renunciar al pacto con el PSC tampoco estaría asegurada que la presidencia de la Diputación de Barcelona fuera para un independentista, ya que deberían sumar otros apoyos del plenario del ente provincial.

Aragonès ha asegurado que aspiran a sumar a este acuerdo con JxCat al diputado provincial de Tot per Terrassa y a los cinco de los comuns, con lo que entonces sí estaría asegurada la presidencia de la institución y PSC, PP y Cs no podrían frenarlo.