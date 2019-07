19 de julio de 2019

Los españoles reinan en la segunda tarde del Sónar con Dellafuente y Aleesha a la cabeza

La segunda tarde del Festival Sónar, que se celebra en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, ha estado protagonizada por los artistas españoles de los diferentes géneros, con el viral youtuber y cantante de trap Dellafuente y la 'Rihanna española' Aleesha a la cabeza.

Todos los escenarios han abierto con actuaciones de artistas locales empezando al aire libre, en el SonarVillage, con el diseñador de sonidos Diego Navarro, y le ha seguido el productor y dj barcelonés Karcelen con su refinada electrónica de downtempo ambiental que, con enorme potencia en los bajos, ha logrado extender una onda bailable a sus pies.

Después, el madrileño vinculado a la cultura pop Agustín Gómez Cascales que, ha hecho hincapié en su estilo disco de iconografía 'gayfriendly' y retro con el que ha amenizado una tarde que poco a poco se desperezaba.

SOLIDARIDAD 'RIGGER'

En el SonarComplex, Los Voluble han arrancado con su proyecto 'Flamenco Is Not a Crime' donde han regalado su mezcla de electrónica y flamenco aderezada con crítica política y económica, que ha sacado a algún fan del letargo, y en el que no ha faltado un letrero proclamando 'Riggers is Not a Crime', en referencia a los montadores en huelga.

Han seguido Bruce Bubaker & Max Cooper con la propuesta de piano fusionado con electrónica 'Glassforms', con colas de media hora antes de empezar el show, y que ha consistido en una conmovedora y delicada interpretación en un baile protagonizado por el tintineo de las teclas y los arañazos electrónicos que ha silenciado al auditorio, generando una emoción contenida que ha estallado en los aplausos al final.

TEATRAL SONARHALL

En el teatral SonarHall, el español Mans O, Roman Daniel, ha aterrizado suave a primera hora con la presentación de su nuevo 'Three Stages Of Change Appreciation', producido en Londres.

Ha tomado el relevo Holly Herndon con su estreno mundial 'Proto', que, con seis coristas, ha sido un viaje místico lleno de épica con un audiovisual ecologista, mágico y a ratos inquietante, que ha fusionado lo tradicional con lo vanguardista, en un experimento con inteligencia artificial.

SONARDOME

En el SonarDome, la alicantina afincada en Barcelona Ylia --Susana Hernández Pulido-- ha demostrado que su formación como pianista es perfectamente compatible con la electrónica más pausada, ambiental y atmosférica, ante la que han acampado relajados los fans a resguardo del sol.

Ha sido otra estrella de la tarde el italiano Lorenzo Senni y su trance, que ha abarrotado la pista con la dura y contundente propuesta de su último trabajo 'Persona', en un concierto en el que ha sacado a relucir guitarras eléctricas y una nostalgia de los clubes de baile de los 90 más psicodélicos.

Le ha seguido en el mismo recinto el youtuber granadino Dellafuente, líder de las músicas urbanas y colaborador de C.Tangana, que según las previsiones ha hecho el lleno y no ha defraudado con su trap flamenco: el influencer --que tiene su propia marca de moda-- ha arrancado arropado por una escenografía evocadora de la Alhambra con el coreado 'Dile'.

Ante un público esencialmente millennial, el artista, que llevaba una camiseta de Picasso, ha celebrado el recogimiento del escenario y ha proseguido con 'Cuéntamelo', antes de llenar los audiovisuales de billetes y columnas de humo para interpretar 'En metálico'.

PEQUEÑO FORMATO

La 'Rihanna española', como algunos la llaman, Aleesha, ha sido la encargada de abrir el pequeño escenario SonarXS, que la artista ibicenca ha logrado llenar con sus contoneos --junto al 'twerking' de su cuerpo de baile-- y una más que poderosa voz a base de trap y r&b llena de potencial, con una estética muy parecida a la de Rosalía.

Tras el paso de la ibicenca, este escenario se ha adentrado en la multiculturalidad de la mano de la palestina Muqata'a, el colombiano Haslopablito y la defensa musical de la contracultura de la dj de Uganda Hibotep que, pañuelo a la cabeza, ha ofrecido una batería de sonidos del continente africano en versión electrónica: desde Marruecos hasta Tanzania, pasando por Kenia.

AUSENCIA INSTITUCIONAL

La consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, que tenía que visitar el festival la tarde de este viernes, ha excusado su presencia al haber salido con retraso de su anterior compromiso en Vic (Barcelona); mientras que el director del Institut Català de les Empreses Culturals (Icec), Miquel Curanta --que la tenía que acompañar-- ha pospuesto su visita hasta más tarde.

De la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha visitado cada año el festival, la organización no tiene noticia de que vaya a venir, en una edición en la que, a pocos días de empezar, los directores aseguraron haberse sentido "muy solos" por la gestión institucional de la crisis de los 'riggers'.