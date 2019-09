14 de septiembre de 2019

El exconseller Germà Gordó asegura que no arregló ningún pago ilegal a empresarios de CDC

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario del Govern y exconseller de la Generalitat Germà Gordó ha asegurado no haber cometido ilegalidades, ni recuerda la conversación grabada que publican este sábado 'El Periódico de Catalunya' y 'El Mundo', según la cual él se ofreció en 2011 a arreglar pagos ilegales a un empresario de CDC.

"Ante algunas noticias aparecidas hoy, y tal como comuniqué hace días al juzgado, ni recuerdo ninguna conversación en este sentido, ni consta en la agenda aportada por la investigación al juzgado, ni nunca he hecho nada ilegal", ha dicho este sábado en un tuit recogido por Europa Press.

Las noticias publicadas por ambos periódicos afirman que la grabación está en manos del juez del 'caso 3%' que investiga presuntas comisiones a CDC a cambio de adjudicaciones y en el que Gordó ya está investigado.

Añaden que fue una conversación del entonces secretario del Govern de Artur Mas con el empresario y proveedor de CDC Joan Manuel Parra, y que este la grabó: Parra reclamaba una deuda del partido de 750.000 euros por el montaje de infraestructura de mítines del partido en la campaña de las elecciones catalanas de 2010.

"Ahora, cuando te presentes a los concursos ven a verme. Cuando te presentes, yo, yo no los voy siguiendo, no los voy siguiendo, y los concursos que hay de... de eso de los departamentos, no sigo ni uno. No los sigo. Pero te dije 'cada vez que te presentes a alguna cosa, vienes a verme y yo hablaré con el secretario general correspondiente, con el departamento correspondiente", dice Gordó según la grabación.

Ambos diarios añaden que Gordó también dijo que podía influir en el Institut Català de Finances (ICF) al estar en su junta, por lo que recomendó a Parra pedir allí un crédito.

Según la información publicada, su abogado Cristóbal Martell presentó hace unas semanas un escrito en que Gordó asegura que no recuerda haber formado parte de una reunión como la descrita por el empresario en su declaración y aportada en el audio, y "niega haber arbitrado un circuito a fin de que un tercero sufragara gastos por servicios de proveedores".