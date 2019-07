11 de julio de 2019

Expertos internacionales conciliarán espiritualidad y salud mental en un congreso

BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Expertos internacionales contribuirán a conciliar espiritualidad y Salud Mental y reflexionarán sobre su relación en el I Congreso Europeo de Antropología Cristiana y Ciencias de la Salud Mental, que organiza la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) el 13 y 14 de septiembre en Barcelona.

En un comunicado este jueves, la universidad ha explicado que esta relación entre espiritualidad y salud mental "ha sido un aspecto problemático durante mucho tiempo", y en el caso concreto del cristianismo, ha existido durante muchas décadas una disposición de rechazo mutuo que ha dificultado la integración de los principios de la antropología cristiana con los fundamentos y práctica de la Psicología.

"Cristianismo y Psicología han vivido mucho tiempo de espaldas el uno respecto del otro, cosa que no ha sucedido con otras tradiciones religiosas, que han encontrado fácil penetración en las ciencias de la Salud Mental, como es el caso de budismo", ha observado.

El Congreso reunirá a algunas de las figuras pioneras en la integración de Psicología y cristianismo, como es el caso del profesor emérito de Psicología de la New York University (Estados Unidos) Paul Vitz, que se considera "el primer psicólogo en realizar una integración consistente entre Psicología y Antropología Cristiana".

También participarán otros expertos de referencia como el profesor titular de la Cátedra de Teología Moral Fundamental de la Universidad de Freiburg (Suiza), Michael S. Sherwin; el director de estudios del Pontificio Instituto Juan Pablo II (Roma), Juan José Pérez Soba; la profesora de Teología y Ciencia de la University of Edimburg (Escocia), Sarah Lane; el presidente del European Movement of Christian Anthropology, Psychologyand Psychotherapy, Werner May, y el director del Departamento de Psicología de la UAO CEU, Martín Echavarría.